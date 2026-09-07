Revelaron qué le dijo Ponzio al plantel de River para salir de la mala racha

El entrenador interino de River tuvo una charla clave con el plantel cuando asumió para transmitir calma y sacar presión. Tras la mala etapa con Coudet, el "Millonario" tomó aire con dos triunfos seguidos.

Luego del triunfo de River ante Independiente Rivadavia, líder de la Tabla Anual , la figura del partido y autor de dos goles, Tomás Galván , habló con los medios y reveló que una charla del plantel con el entrenador interino, Leonardo Ponzio , que sirvió para calmar las aguas.

“Tuvimos una charla con Leo, nos dijo que veníamos haciendo cosas buenas, que no dejemos de hacerlas, y que teníamos que corregir algunas otras para mejorar” , dijo el volante sobre el primer pedido del DT para intentar cambiar la dinámica derrotista del equipo.

Al igual que en sus tiempos de jugador y capitán, el "León" apostó por la claridad, la simpleza y el orden táctico.

Siguiendo por la misma línea, destacó la importancia del entrenador interino: “Siempre estuvo en el día a día con nosotros. Sabemos lo que representa para el club, así que nos hace todo un poco más fácil”.

Para cerrar, el volante afirmó que esta victoria le permitirá al equipo seguir creciendo de cara al cierre del semestre: “Era algo que necesitábamos. Siempre tratamos de ir para adelante, de ir a buscar los goles, hoy por suerte se dio”.

Qué dijo Ponzio tras el segundo triunfo consecutivo de River

"Sería muy egoísta creer que todo es parte de uno: esto viene desde principio de año, cuando se armó el equipo. Haber ganado seguido da confianza, pero esto recién empieza”, señaló Ponzio, que vivió el partido con tranquilidad.

“La actuación fue buena. Por los jugadores que tenemos, es viable marcar diferencias. Hay que seguir buscando un poco más de juego”, analizó sobre el partido.

Por último, sobre su interinato y su futuro aseguró: "Para mí, cada día es ponerme a prueba porque del otro lado siempre se va a mirar eso. Es una consecuencia de lo que fui aprendiendo con los entrenadores que tuve. Este es un club donde siempre hay que ir para adelante y donde hay que estar todos los días a más del 100%”.