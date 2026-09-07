La América petrolera: qué países lideran el boom y qué lugar ocupa la Argentina en el mapa regional

América Latina y el Caribe produjeron 318 millones de barriles de crudo en abril de 2026, un 10% más que un año atrás, según un informe regional. Brasil lideró con el 42% del total, mientras que Argentina explicó el 8% y se ubicó entre los cinco mayores productores de petróleo.

El dato confirma que América Latina atraviesa un nuevo ciclo de expansión petrolera, marcado por el crecimiento offshore de Brasil, la recuperación parcial de Venezuela, el desarrollo acelerado de Guyana y el avance no convencional de Argentina a través de Vaca Muerta.

La producción de petróleo de América Latina y el Caribe alcanzó en abril de 2026 los 318 millones de barriles, con un crecimiento interanual de 10%, impulsada principalmente por Brasil, México y Venezuela . Según un informe de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olade) citado por Bloomberg Línea, esos tres países concentraron en conjunto el 70% de la extracción regional y consolidaron su peso dentro del mapa hidrocarburífero continental.

Brasil encabezó el ranking con el 42% de la producción petrolera regional. México quedó en segundo lugar, con el 17%, mientras que Venezuela ocupó el tercer puesto, con el 11%. Más atrás se ubicaron Guyana, con el 9%; Argentina, con el 8% ; Colombia, con el 7%; Ecuador, con el 4%; y otros países, con el 2%.

El dato confirma que América Latina atraviesa un nuevo ciclo de expansión petrolera, marcado por el crecimiento offshore de Brasil, la recuperación parcial de Venezuela, el desarrollo acelerado de Guyana y el avance no convencional de Argentina a través de Vaca Muerta.

Brasil se mantuvo como el principal productor de petróleo de América Latina y el Caribe. Con el 42% del total regional, el país volvió a consolidar su liderazgo a partir de los desarrollos offshore y del peso de sus grandes proyectos en aguas profundas.

La escala brasileña explica buena parte del crecimiento regional. Su participación supera ampliamente a la del resto de los países y lo ubica como el actor central de la oferta petrolera latinoamericana.

México, con el 17%, continúa en el segundo lugar, aunque con una dinámica más vinculada a la madurez de sus campos y a la capacidad de sostener producción en áreas tradicionales. Venezuela, por su parte, aportó el 11% y vuelve a ganar relevancia en un contexto de cambios políticos, nuevas negociaciones internacionales y expectativas de recuperación de su industria petrolera.

Guyana y Argentina ganan peso

Más allá del liderazgo de los tres mayores productores, el crecimiento regional también refleja el avance de nuevos polos de producción. Guyana ya explica el 9% del petróleo latinoamericano y caribeño, una participación significativa para un país que en pocos años se transformó en uno de los casos de expansión más acelerada del mundo.

Argentina aparece en quinto lugar, con el 8% de la producción regional. Su avance está asociado al crecimiento de Vaca Muerta, que permitió aumentar la producción de crudo, ampliar exportaciones y reducir la dependencia de los combustibles importados.

La formación neuquina se convirtió en uno de los principales motores de crecimiento petrolero de la región. Aunque Argentina todavía está lejos de la escala de Brasil o México, el ritmo de expansión del shale la ubica entre los países con mayor potencial de aumento de producción hacia los próximos años.

Colombia y Ecuador completan el grupo de productores relevantes, con participaciones de 7% y 4%, respectivamente. En ambos casos, el desafío pasa por sostener niveles de extracción en un contexto de madurez de campos, presión regulatoria y necesidad de nuevas inversiones.

Exportaciones con fuerte peso extrarregional

El informe también muestra que la mayor parte del valor de las exportaciones petroleras de América Latina y el Caribe se dirige fuera de la región.

Según Olade, solo el 21% del valor total exportado tuvo como destino países latinoamericanos y caribeños. El resto se colocó en mercados extrarregionales, lo que confirma que la región funciona como proveedora global de crudo, pero con una integración comercial interna limitada.

La foto cambia cuando se observan las importaciones. En abril de 2026, el 54% del valor de las compras petroleras de América Latina y el Caribe correspondió al comercio intrarregional. El porcentaje restante provino de mercados externos.

Ese contraste muestra una estructura energética desigual. La región produce y exporta petróleo hacia el mundo, pero al mismo tiempo varios países siguen dependiendo de compras internas y externas para cubrir sus necesidades de combustibles, crudo o derivados.

Reservas en baja y producción en aumento

Para 2026, las reservas probadas de petróleo de América Latina y el Caribe caerían a 334.000 millones de barriles, según las cifras de Olade citadas por Bloomberg Línea.

La estimación marca una tendencia descendente después del máximo de más de 340.000 millones de barriles alcanzado en 2024. Al mismo tiempo, la producción regional se proyecta en 4.000 millones de barriles para 2026, por encima del nivel registrado durante el período de estabilidad entre 2016 y 2024, cuando rondó los 3.000 millones de barriles anuales.

Con esos niveles de extracción, la duración de las reservas probadas se estima en aproximadamente 87 años. Según Andrés Smitmans, secretario ejecutivo de Olade, se trata del punto más bajo del período histórico analizado entre 2015 y 2026.

El deterioro se explica por una combinación de mayor volumen de extracción anual y reducción simultánea de las reservas probadas totales. En ese contexto, la reposición de reservas, la exploración y el desarrollo de nuevos proyectos aparecen como variables clave para sostener la oferta regional de largo plazo.

El petróleo sube por la tensión en Medio Oriente

El informe regional aparece en un momento de fuerte tensión internacional para el mercado petrolero. El crudo cerró la semana con avances por la nueva escalada entre Estados Unidos e Irán y las dudas sobre una normalización sostenida de los flujos energéticos a través del estrecho de Ormuz.

El WTI para octubre subió 0,2% y cerró en u$s91,48 por barril, mientras que el Brent para noviembre avanzó 0,8%, hasta u$s96,28. El crudo estadounidense acumuló una ganancia semanal de 9,7%.

Los ataques estadounidenses contra Irán y las represalias de Teherán contra bases de Estados Unidos complicaron los esfuerzos para recuperar el tránsito por Ormuz. Además, Irán atacó embarcaciones que cruzaban el estrecho luego de un período de relativa calma, durante el cual el tráfico había comenzado a normalizarse.

Ese escenario internacional refuerza el valor estratégico de la producción latinoamericana. Con Medio Oriente bajo tensión, América Latina gana relevancia como fuente alternativa de abastecimiento para el mercado global.

Argentina lidera en gas junto con Trinidad y Tobago

En gas natural, América Latina y el Caribe produjo 21.700 millones de metros cúbicos en abril de 2026, con un crecimiento interanual de 8,5%. Según Olade, ese aumento contribuye a fortalecer la seguridad energética regional.

La producción gasífera se concentra en cinco países, que explican el 80% de la oferta regional. Argentina y Trinidad y Tobago lideran con 22% cada uno. Luego se ubican Brasil, con el 14%; Bolivia, con el 12%; y México, con el 10%.

El liderazgo argentino en gas está asociado al desarrollo de Vaca Muerta y a la expansión de la producción no convencional. Ese recurso se volvió central para abastecer el mercado interno, reducir importaciones estacionales y abrir oportunidades de exportación regional y, a más largo plazo, de GNL.

Más del 70% del gas producido en América Latina y el Caribe se consume dentro de la propia región. Sin embargo, la producción todavía no alcanza para cubrir toda la demanda.

La integración energética, el desafío pendiente

Para cubrir el consumo que no logra satisfacer con producción propia, la región depende de importaciones. El 65% del gas importado proviene de proveedores extrarregionales, mientras que el 35% restante se compra a países vecinos de América Latina y el Caribe.

El dato muestra que, aunque la región cuenta con una base sólida de producción, la integración comercial sigue siendo desigual. Hay países con excedentes potenciales, como Argentina, y otros con necesidades crecientes de abastecimiento, pero la falta de infraestructura limita el intercambio.

Olade planteó que, frente a un contexto global de incertidumbre geopolítica, acelerar las interconexiones, la infraestructura transfronteriza y los acuerdos comerciales intrarregionales será clave para consolidar la seguridad energética del continente.

La conclusión es clara: América Latina produce más petróleo y gas, pero todavía necesita mejorar su integración para aprovechar mejor esos recursos. Brasil, México y Venezuela siguen dominando el petróleo; Argentina ya se ubica entre los cinco mayores productores de crudo y comparte el liderazgo regional en gas. El próximo desafío será transformar ese potencial en más comercio intrarregional, inversiones e infraestructura energética.