El pueblito escondido de Argentina lleno de naturaleza y montañas que tenés que visitar

Este lugar destaca por su tranquilidad, ya que tiene una completa ausencia del bullicio que abunda en las grandes ciudades.

Con una calma única en el país, este lugar es ideal para desconectarse del ruido de la ciudad. Guia turista Argentina

El interior del país guarda lugares escondidos entre los cerros, que sorprenden por su tranquilidad y sus paisajes verdes. Cada vez más personas apuestan por el turismo en destinos pequeños, buscando escapar del ruido de las ciudades grandes para descansar en zonas rodeadas completamente por la naturaleza.

Conocer estos rincones sirve para entender por qué la gente empieza a cambiar las clásicas vacaciones de verano, por escapadas más cortas. La historia de estos asentamientos y la calma de sus calles funcionan como un imán para quienes necesitan desconectar la cabeza de la rutina diaria.

Villa La Punta Visit Argentina La plaza de este rincón del norte argentino es una de las paradas obligatorias. Visit Argentina Dónde se ubica Villa La Punta Villa La Punta se encuentra en el departamento de Choya, dentro del territorio de la provincia de Santiago del Estero. Su ubicación exacta sobre las sierras de Guasayán es importante, ya que se levanta junto a un largo cordón montañoso en una provincia que habitualmente se caracteriza por ser muy llana.

El pueblo queda a unos 92 kilómetros de la ciudad capital, una distancia corta que facilita mucho la llegada de visitantes en cualquier época del año. Al estar rodeado de cerros, tiene un clima más fresco y húmedo que hace crecer una gran cantidad de árboles por toda la zona.

Qué se puede hacer en Villa La Punta La principal atracción del pueblo son sus actividades al aire libre, ideales para el turismo que busca caminar por senderos naturales. Las recorridas más elegidas por los visitantes son las largas caminatas por la Quebrada de La Chilca y la Quebrada de Calapuchín, donde se pueden ver enormes formaciones de piedra.

Además del contacto con la naturaleza, la zona guarda una parte importante de la historia de los pueblos originarios. Quienes recorren los caminos de las sierras pueden cruzarse con antiguos yacimientos arqueológicos que muestran cómo vivían las primeras comunidades que habitaron este lugar hace cientos de años. Dentro del centro del pueblo, el punto de encuentro obligado para el turismo es la histórica Plaza 27 de Abril y la iglesia dedicada a la Virgen del Carmen. Desde ahí mismo se pueden alquilar caballos para pasear por las calles de tierra o arrancar la subida a pie hacia el Cerro de la Cruz. Cómo ir hasta Villa La Punta Para llegar desde la capital de Santiago del Estero en auto, hay que salir hacia el oeste y agarrar el camino asfaltado de la Ruta Provincial 24. El viaje de 90 kilómetros es muy directo y se hace en un poco más de una hora, con la ventaja de que el camino está bien señalizado. Otra opción muy cómoda para el turismo que viaja sin vehículo propio es utilizar los micros que salen desde la terminal de la capital provincial. Hay líneas de transporte público que realizan este recorrido directo todos los días, dejando a los pasajeros a pocos metros de la plaza principal del pueblo.

