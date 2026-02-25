Cuba: guardacostas abatieron a cuatro tripulantes de una lancha con matrícula de Florida tras un intercambio de disparos + Seguir en









El régimen cubano aseguró que la embarcación ingresó a aguas territoriales sin identificarse y que abrió fuego cuando fue interceptada. Hay seis heridos y un comandante de las Tropas Guardafronteras lesionado.

Según el Ministerio del Interior, la lancha fue detectada a una milla náutica del cayo Falcones, en Villa Clara Foto de archivo BBC

El Gobierno de Cuba confirmó este miércoles que guardacostas de la isla caribeña abatieron a cuatro personas que cruzaron a aguas territoriales. Según la misma fuente oficial, el hecho ocurrió luego de que la lancha matriculada en el estado de Florida, se negará a identificarse y posteriormente abriera fuego contra los militares cubanos.

En un comunicado oficial difundido por el Ministerio del Interior cubano (Minit), surgieron algunos detalles sobre la tripulación que abrió fuego contra los guardacostas: “cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica”.

En El incidente resultó lesionado el comandante de la embarcación de las Tropas Guardafronteras cubanas, según informó la nota del Minit.

Las autoridades señalaron que el episodio tuvo lugar el martes, cuando los sistemas de vigilancia detectaron “una lancha rápida infractora” navegando dentro de aguas cubanas. La embarcación, con matrícula estadounidense, se encontraba a aproximadamente una milla náutica del cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara.

Siempre según el Minint, el guardacostas se aproximó para exigir identificación a la nave extranjera. La respuesta, indicaron, fue una ráfaga de disparos contra los cinco efectivos cubanos que participaban del procedimiento.

El parte oficial agregó que las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer de manera integral lo sucedido. Un contexto infernal para Cuba El enfrentamiento se dio en medio de la asfixiante presión estadounidense sobre Cuba, que mantiene aún más alerta las fronteras de la isla. El presidente de EEUU, Donald Trump, señala que el país insular representa una “amenaza excepcional” para los estadounidenses. Además, luego de la captura de Nicolás Maduro y posterior trasladado a Nueva York, Cuba se quedó sin suministro de petróleo. Desde la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia de Venezuela, la injerencia estadounidense obligó a bloquear por completo la llegada de combustible a la isla.

Temas Cuba

Florida