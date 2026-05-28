Cómo Floyd Mayweather llegó a perder u$s500 millones: los problemas financieros de Money

El peleador está en medio de varios escándalos judiciales que le significaron una enorme pérdida.

Se retiró invicto, ganó una fortuna y reclama una gran parte que, según él, le fue robada.

El apodo Money le calzaba perfecto, ya que, con sus puños y talento, generó millones en ganancias dentro del ring. Pero Floyd Mayweather Jr. también tiene su lado ostentoso , el mismo que dejó de mostrar tan seguido en redes sociales, debido a que su dinero habría sido robado mientras se dedicaba a derribar oponentes en el cuadrilátero.

El campeón y exboxeador invicto decidió ponerle fin a su carrera, dedicarse a la promoción y disfrutar de la fortuna que cosechó durante varios años , pero desde varios lugares informaron que estaba quebrado. Su situación económica estaría relacionada con distintos reclamos que ya tiene en los tribunales estadounidenses, donde espera recuperar todo lo que le robaron.

El pugilista ganó una fortuna, pero asegura que mucho de ese dinero le fue ultrajado.

Floyd Mayweather Jr. nació el 24 de febrero de 1977 en Grand Rapids, Michigan. Desde muy pequeño, el boxeo formó parte de su vida: su padre fue un pugilista profesional , al igual que sus tíos Jeff y Roger , siendo este último el gran responsable de que su sobrino se convirtiera en uno de los campeones más recordados de la disciplina.

Su comienzo fue prometedor, representando a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, donde consiguió la medalla de bronce. Pero el oro que no obtuvo en el amateurismo lo encontró en el profesionalismo, aunque no representado por medallas.

Floyd Mayweather peleó en 50 ocasiones, jamás perdió y 27 de sus triunfos fueron por la vía del nocaut. Se hizo con los cinturones de AMB, CMB, OMB y la FIB en distintas categorías, desde superpluma hasta superwélter.

Entre sus mejores enfrentamientos estuvieron los combates ante Oscar De La Hoya, Manny Pacquiao, Marcos Maidana y un joven Canelo Álvarez, aunque su despedida oficial del cuadrilátero fue ante Conor McGregor.

Antes de su estrellato y la rentabilidad de sus peleas, a Mayweather lo conocían como "Pretty Boy", debido a sus cualidades defensivas. Al ser poco castigado dentro del ring, su rostro casi no mostraba signos de inflamación o cortes, por lo que eso era algo más que llamativo para muchos expertos.

Pero luego llegaría lo que lo terminaría de identificar: Money. Las promotoras ofrecían enormes cantidades de dinero para quedarse con sus espectáculos, por lo que esto hizo cambiar su apodo, y él lo aprovechó.

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La demanda de u$s350 millones contra Showtime

La etapa de Mayweather con Showtime fue una de las más importantes de su carrera. Después de dejar HBO, el boxeador firmó con la cadena un acuerdo que lo puso en el centro de algunas de las peleas más rentables del deporte.

El problema apareció años después, cuando Floyd llevó el caso a la Justicia de California. En la demanda contra Showtime Networks y Stephen Espinoza (expresidente de Showtime Sports) reclama al menos u$s350 millones por dinero que, según su versión, no recibió como correspondía por varios de esos combates.

La acusación gira alrededor de Al Haymon, su asesor durante buena parte de su carrera. Mayweather sostiene que el vínculo entre ambos nació con un acuerdo verbal de 2005, donde este podía cobrar una comisión del 10%, pero solo por un año. A pesar de eso, afirma que el esquema siguió funcionando durante más de una década.

El boxeador asegura que Showtime mandó ganancias de sus peleas a cuentas vinculadas a Haymon, y no a cuentas controladas directamente por él. En esos movimientos aparecen conceptos como reembolsos, préstamos o gastos, aunque Floyd afirma que nunca recibió una explicación clara sobre esas salidas de dinero.

La revisión empezó a tomar forma en 2024, cuando los abogados y representantes de Mayweather pidieron registros contables sobre sus peleas más importantes. Ahí apareció una de las partes más llamativas del conflicto: según la denuncia, algunos archivos financieros de sus peleas más grandes se habían perdido por una inundación o estaban guardados fuera de las oficinas, sin acceso inmediato.

Entre los combates mencionados aparecen los de Robert Guerrero, Canelo Álvarez, Marcos Maidana, Manny Pacquiao, Andre Berto y Conor McGregor. Uno de los reclamos más puntuales está en la pelea ante Berto, realizada en 2015, por la que Mayweather asegura que Showtime todavía le debe u$s20 millones.

Paramount, empresa matriz de Showtime, negó las acusaciones y las calificó como infundadas. El caso quedó abierto en la Justicia de California, donde se deberá definir si la cadena tuvo responsabilidad en el dinero que Mayweather dice no haber recibido.

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Una estafa de u$s175 millones: qué le pasó

El otro caso apunta a una presunta estafa de al menos u$s175 millones y tiene como nombre principal a Jona Rechnitz, empresario inmobiliario y exasesor de inversiones del boxeador. La demanda lo acusa de haberse ganado su confianza y de intervenir después en préstamos, propiedades y movimientos bancarios vinculados a las empresas de Mayweather.

La relación habría empezado alrededor de 2017 y, para 2024, el empresario ya tenía peso en varios negocios del entorno de Money. El boxeador afirma que no sabía que Rechnitz se había declarado culpable en una causa federal por conspiración para cometer fraude electrónico, un dato que ahora forma parte del conflicto judicial.

Uno de los puntos más llamativos tiene que ver con un avión privado. Según la demanda, en julio de 2024 se tomó un préstamo de u$s13 millones con Hankey Capital, una firma privada que presta dinero con propiedades como garantía.

En este caso, la operación habría estado respaldada por una casa de Miami Beach. De ese monto, u$s6.5 millones habrían sido usados para comprar un Gulfstream G-IV, aunque luego la aeronave fue transferida en una operación donde el comprador quedó en blanco y el valor registrado fue de apenas “u$s1 y OVC”.

La acusación también incluye una colección de joyas valuada en aproximadamente u$s100 millones. Las piezas habrían sido entregadas a dos comerciantes de Miami y, a cambio, se recibieron cerca de u$s13 millones.

En la misma causa aparece el caso de Manhattan: el excampeón había dicho públicamente que compró 62 edificios por u$s400 millones y sin socios, pero en los papeles figura una participación del 5% por u$s31.5 millones.

A eso se suman otros movimientos que agrandan el reclamo. La demanda menciona una derivación del 20% de las distribuciones de esa cartera inmobiliaria hacia Frist Apex, un depósito de u$s1 millón para una compra que no se concretó, u$s7.5 millones enviados desde Mayweather Promotions como supuesta inversión y más de u$s8.8 millones salidos de un préstamo de u$s16.4 millones.