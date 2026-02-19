El BCRA compró otros u$s76 millones, pero las reservas bajaron y perforaron los u$s45.000 millones + Seguir en









Pese a que el Banco Central volvió a comprar divisas y extendió su racha en el MULC, las reservas brutas cayeron u$s216 millones y quedaron por debajo de los u$s45.000 millones, en una rueda con dólar mayorista en baja y presión vendedora.

El Banco Central (BCRA) extendió su racha compradora.

El Banco Central (BCRA) volvió a cerrar la jornada con saldo comprador en el mercado oficial, aunque las reservas brutas internacionales retrocedieron y volvieron a ubicarse por debajo de los u$s45.000 millones. En total, la autoridad monetaria adquirió u$s76 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), en una rueda marcada por la presión vendedora sobre el tipo de cambio mayorista.

Con esta intervención, el BCRA acumula 32 ruedas consecutivas con compras en el mercado de cambios. En lo que va del año, la entidad ya sumó u$s2.245 millones, de los cuales u$s1.088 millones corresponden a febrero.

Sin embargo, las reservas brutas cayeron este jueves u$s216 millones y cerraron en u$s44.913 millones, el nivel más bajo desde el 5 de febrero pasado. Según explicaron fuentes del BCRA a Ámbito, la baja respondió principalmente a un pago a la CAF por unos u$s30 millones y a variaciones en las cotizaciones por alrededor de u$s50 millones.

Dólar mayorista en baja y volumen moderado En el mercado de cambios, la divisa volvió a operar con sesgo bajista a lo largo de la jornada. Desde las primeras operaciones se observó presión vendedora, con el mercado desplazándose gradualmente hacia niveles inferiores y convalidando precios cada vez más bajos.

De esta manera, el dólar mayorista extendió la corrección y finalizó en $1.389, mientras que el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA se ubicó en $1.391,9703. El volumen total operado fue de u$s389 millones, por debajo de la jornada previa, indicó ABC Mercado de Cambios.

Dólar financieros y futuros a la baja En el segmento financiero, los dólares mostraron leves retrocesos. El MEP cerró en casi $1.410 y el contado con liquidación (CCL) finalizó en $1.450. Por su parte, el dólar blue aumentó a $1.440. En el mercado de futuros, se operaron u$s1.284 millones. Los contratos ajustaron a la baja: el de fin de mes cerró en $1.408, con una caída diaria del 0,5% y una TNA implícita del 39,42%.