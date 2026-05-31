Cuánto sale combatir el frío en moto: precios y alternativas para adelantarte al invierno

Están bajando las temperaturas y trasladarse en estos vehículos puede ser muy cruel, por eso hay que abrigarse.

Con la llegada del invierno y las bajas temperaturas, trasladarse en moto puede convertirse en una experiencia incómoda para quienes no cuentan con la indumentaria adecuada. El viento, la humedad y la velocidad hacen que la sensación térmica sea todavía más baja, especialmente durante las primeras horas de la mañana y por la noche.

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A diferencia de quienes viajan en auto o transporte público, los motociclistas están completamente expuestos al clima . Por eso, durante los meses más fríos del año, la ropa casual no alcanza para mantener el calor corporal y es necesario recurrir a prendas técnicas diseñadas especialmente para soportar bajas temperaturas.

Actualmente, el mercado argentino ofrece desde opciones económicas para trayectos urbanos hasta equipamiento premium pensado para viajes largos y condiciones extremas. Camperas impermeables, guantes térmicos y ropa calefaccionable forman parte de las alternativas disponibles para combatir el frío arriba de la moto.

Una de las mayores desventajas de andar en moto es el frío, por eso es importante saber cómo protegerse.

Los especialistas recomiendan utilizar el sistema de "las tres capas" para conservar el calor corporal mientras se maneja. La primera capa debe estar compuesta por prendas térmicas ajustadas al cuerpo, como camisetas y calzas de poliéster o lana merina, que ayudan a absorber el sudor y mantener la temperatura.

La segunda capa tiene como objetivo aislar el frío exterior. Para eso suelen utilizarse prendas de fleece, forro polar o camperas livianas de plumas que retienen el aire caliente alrededor del cuerpo. Finalmente, la tercera capa debe actuar como barrera contra el viento y la lluvia mediante camperas y pantalones impermeables confeccionados en cordura, cuero o materiales con membranas tipo Gore-Tex.

Además del torso, las extremidades requieren protección especial. Los motociclistas suelen optar por guantes de invierno impermeables, sotoguantes térmicos, botas de caña alta y medias especiales para bajas temperaturas.

También se recomienda utilizar casco integral, cuello térmico o balaclava para evitar el ingreso de aire frío y reducir el empañamiento de la visera con sistemas tipo Pinlock.

Andar en moto El invierno puede ser muy cruel para quienes se movilizan en moto, por eso hay que saber abrigarse. Imagen: Magnific

Precios y alternativas de cada prenda

Dentro de la gama económica, las alternativas más accesibles incluyen camisetas y calzas térmicas de poliéster con valores de entre $15.000 y $30.000 pesos.

Los cuellos térmicos o balaclavas básicas se consiguen desde $8.000, mientras que los guantes impermeables económicos arrancan en aproximadamente $15.000 pesos. En este segmento también aparecen pantalones sobrepuestos y trajes impermeables tipo piloto desde $20.000.

En la gama media se ubican las prendas más buscadas por quienes usan la moto todos los días o realizan viajes interurbanos. Las camperas de cordura impermeables con protecciones internas pueden costar entre $120.000 y $220.000, mientras que los pantalones técnicos rondan entre $80.000 y $150.000 pesos.

Los guantes con aislamiento avanzado tipo Thinsulate se venden entre $45.000 y $85.000 pesos y las botas impermeables parten de los $90.000.

Moto en invierno La mejor manera de afrontar el frío para cuando viajás en moto. Imagen: Magnific

También existen accesorios tecnológicos que mejoran notablemente la experiencia de manejo durante el invierno. Los sistemas Pinlock para evitar el empañamiento del casco se comercializan entre $25.000 y $45.000 pesos, mientras que los puños calefaccionables universales para moto cuestan entre $30.000 y $60.000 pesos. Para scooters, las mantas térmicas protectoras pueden superar los $90.000.

En el segmento premium aparecen las soluciones de alta performance para turismo y viajes de larga distancia. Las camperas con membranas Gore-Tex y protecciones de nivel 2 superan el millón de pesos y pueden alcanzar valores de hasta $1.800.000.

A eso se suman botas técnicas de hasta $600.000, guantes premium que rondan los $300.000 y ropa calefaccionable activa, como chalecos o camperas eléctricas, cuyos precios van desde $180.000 hasta $350.000 pesos.