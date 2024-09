El blanqueo presionó el dólar MEP y el CCL a la baja: lo que viene para octubre

El mercado analiza el efecto del blanqueo en los dólares financieros, si conviene comprar MEP o no y cómo seguirá la dinámica cambiaria hacia adelante.

Lo primero que hay que señalar, tal como explica el analista Salvador Di Stéfano, el llamado "gurú del blue", a Ámbito, es que "el blanqueo lo que hace es que salgan dólares a la calle y traicionan la dinámica del mercado, no se guardan, giran y generan más actividad, recaudación impositiva y más crédito", lo que incide en la dinámica de los tipos de cambio paralelos.

Esta dinámica favorece el clima inversor, pero también se está viendo que" la gente está cambiando dólares a pesos porque conviene blanquear en moneda local y comprar dólar más barato", describe la analista Elena Alonso.

Blanqueo extendido: lo que viene para el dólar el octubre

Como el Gobierno decidió prorrogar las diferentes etapas del blanqueo durante un mes más. Durante el mes de octubre posiblemente vamos a seguir observando una calma en el tipo de cambio, por lo cual las inversiones en pesos seguirán mostrando un atractivo. En este caso recomendamos las Lecaps por su tasa atractiva.

"Por supuesto que en el dólar oficial el blanqueo no tiene ninguna incidencia, pero me da la impresión de que, en la medida en que los dólares depositados deben permanecer en cuenta para no pagar impuesto, pueden alimentar la oferta en los tipos de cambio paralelos", señala a Ámbito Gustavo Quintana de PR Operadores de cambio.

Quintana considera que, ahora que se extendió el plazo es esperable que todo siga igual hasta fines de octubre por lo menos, por lo que, tal como anticipa Di Stéfano, lo que se verá es que "el dólar seguirá muy ofertado por el blanqueo, que consiste en una exteriorización de dólares guardados, y la aplicación de dichos dólares a la economía real".