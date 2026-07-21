El CEO de J.P. Morgan advierte que el mercado subestima riesgos y cree que acciones y bonos están caros

El CEO de JPMorgan sostuvo que las valuaciones no reflejan plenamente las amenazas geopolíticas y fiscales que enfrenta la economía global. También alertó sobre el elevado gasto en inteligencia artificial, el déficit de Estados Unidos y el riesgo de tasas de interés más altas.

El banquero afirmó que existe una lista de factores de riesgo que no están reflejados en precios.

El CEO de JPMorgan, Jamie Dimon , volvió a lanzar una advertencia a los mercados. El ejecutivo consideró que los inversores están subestimando los riesgos que enfrenta la economía mundial y aseguró que, con las valuaciones actuales, no compraría ni acciones ni bonos del Tesoro estadounidense de largo plazo.

En una entrevista con The Master Investor Podcast, el banquero afirmó que existe una creciente lista de factores de riesgo que todavía no están plenamente reflejados en los precios de los activos financieros.

"Es posible que parte de esos riesgos ya esté incorporada en las cotizaciones, pero lo que no está descontado es lo que realmente puede llegar a ocurrir", sostuvo. Entre las principales amenazas mencionó la continuidad de los conflictos en Ucrania y Medio Oriente, las tensiones entre Estados Unidos y China, el aumento del gasto militar y los persistentes déficits fiscales que registran las principales economías.

En ese contexto, Dimon se mostró particularmente cauto respecto del mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Según explicó, incluso si la inflación logra regresar al objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, el rendimiento del bono a 10 años debería ubicarse entre el 4% y el 4,5%, lo que limita el potencial de apreciación de estos activos.

El ejecutivo también evitó mostrarse optimista sobre el mercado accionario en términos generales. Si bien aclaró que podría encontrar oportunidades puntuales en algunas compañías, remarcó que no compraría el mercado en su conjunto con las valuaciones actuales.

El ejecutivo también evitó mostrarse optimista sobre el mercado accionario en términos generales.

Qué dijo Dimon sobre la Inteligencia Artificial

Uno de los focos de preocupación pasa por el boom de inversiones en inteligencia artificial. Dimon comparó el momento actual con la burbuja de las empresas tecnológicas de comienzos de siglo y advirtió que el enorme volumen de capital destinado al desarrollo de esta tecnología no necesariamente se traducirá en retornos inmediatos.

"La cantidad de dinero que se está invirtiendo es enorme. Probablemente termine generando valor, como ocurrió con Internet, pero no de la forma ni en los plazos que hoy espera el mercado", afirmó.

Aunque reconoció que la economía mundial es hoy más resiliente que décadas atrás, principalmente por una menor dependencia energética, advirtió que eso no elimina la posibilidad de un cambio abrupto de escenario. En ese sentido, utilizó la metáfora del "lomo del camello" para explicar que la acumulación de riesgos puede derivar en un punto de quiebre inesperado. A su juicio, el conflicto actual en Medio Oriente podría no ser suficiente por sí solo para desencadenar una crisis, pero sí formar parte de una combinación de factores que termine afectando a los mercados.

Otro de los puntos sobre los que puso el foco fue el deterioro de las cuentas fiscales de Estados Unidos. Para Dimon, los elevados déficits públicos terminarán convirtiéndose en un problema y podrían obligar al Gobierno a convalidar tasas de interés más elevadas para financiar su deuda.

"Creo que será un problema. Los inversores exigirán una mayor compensación para seguir comprando deuda del Tesoro", señaló.

Las declaraciones contrastan con el comportamiento reciente de Wall Street, donde los inversores continuaron privilegiando las apuestas por inteligencia artificial y grandes tecnológicas pese al recrudecimiento de los conflictos geopolíticos y las tensiones comerciales. Incluso con la volatilidad de las últimas ruedas, el S&P 500 acumula una ganancia cercana al 10% en lo que va del año.

Los comentarios de Dimon llegaron pocos días después de que JPMorgan presentara resultados trimestrales mejores a los esperados. La entidad registró una ganancia de US$21.155 millones, un incremento del 41% interanual, impulsado por el fuerte desempeño de las áreas de trading y banca de inversión.

Sin embargo, el ejecutivo aprovechó la publicación de los balances para reiterar su visión cautelosa. En la carta a los accionistas advirtió que existen "placas tectónicas" moviéndose bajo la economía global, entre ellas las tensiones geopolíticas, la persistencia de la inflación, los déficits fiscales y las elevadas valuaciones de los activos financieros.

Según Dimon, el desenlace sigue siendo incierto. "Es posible que estos factores permanezcan bajo control, pero también podrían combinarse y provocar importantes disrupciones en los mercados", concluyó.