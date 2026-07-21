La mamá de Wanda Nara habló del robo en la casa de Milán

Nora Colosimo describió cuándo y cómo se dio el ingreso de la banda que robó la casa de la empresaria. También apuntó contra quienes descreen el hecho.

Nora hizo una reflexión vinculada al apoyo que recibió la familia: "Que la unión que logró la Selección entre argentinos nos dure por siempre".

La madre de la empresaria y conductora Wanda Nara , Nora Colosimo rompió el silencio tras el robo que vivió en la casa de su hija en Milán y contó cómo vivió el dramático episodio. En ese momento, estaba junto a sus nietos cuando vio que cuatro hombres encapuchados ingresaron al inmueble.

Además de agradecer los mensajes de apoyo, también apuntó contra quienes pusieron en duda el hecho. Mientras Wanda se encontraba en EEUU por la final del Mundial 2026, en la propiedad estaban Nora y todos los hijos de Nara, fruto de sus relaciones con Máxi López y Mauro Icardi .

En una historia que compartió en Instagram, Nora llevó tranquilidad. “ Paso a agradecer a todas las personas , mis amigas, mis vecinas, mis seguidores, que con buena educación y buen corazón se tomaron un minuto para preguntar por mis nietos y por mí. Estamos todos bien ”, escribió.

Después dio detalles de cómo ocurrió: “En el entretiempo, cuatro hombres encapuchados ingresaron a la casa. El susto y mal momento no se lo deseo a los que hoy se burlan y descreen” , expresó y también reveló que realizó la denuncia apenas ocurrió el hecho.

Para cerrar su mensaje, Nora hizo una reflexión vinculada al apoyo que recibió la familia en las últimas horas. “Gracias. Que la unión que logró la Selección entre argentinos nos dure por siempre, no solo somos argentinos cada cuatro años ”, concluyó junto a un corazón y la bandera argentina.

Colosimo dio detalles en su cuenta de Instagram. Captura (Historias)

Wanda Nara reveló que entraron a robar en su casa de campo de Milán mientras estaba en la final del Mundial 2026

Wanda Nara sufrió un robo en su residencia de campo ubicada en Milán, Italia, mientras se encontraba en Estados Unidos viendo la final del Mundial en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey.

El hecho fue perpetrado por tres delincuentes mientras que sus hijos, producto de su relación con Maxi López y Mauro Icardi, se encontraban en la casa bajo el cuidado de su abuela, Nora Colosimo.

La noticia fue confirmada este domingo, a horas de finalizado el mundial, por la propia Wanda a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, en el cual detalló lo sucedido: "Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final entraron 3 personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá, que está con ellos".

En la misma línea, agradeció la asistencia brindada por las fuerzas de seguridad italianas: "Gracias a la policía que está ahora en mi casa cuidando de mis hijos".

Según su relato, los ladrones robaron documentos valiosos de la familia: "Maxi y yo estamos buscando un vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia".