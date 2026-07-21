El reparto global de dividendos creció más de 10% en el primer trimestre: qué pasó con las empresas argentinas

Un informe al que tuvo acceso Ámbito, reveló que las distribuciones a accionistas alcanzaron un récord de u$s424.500 millones entre enero y marzo. EEUU mantuvo el liderazgo. Las compañías muestran cautela frente al escenario geopolítico.

Las empresas de todo el mundo distribuyeron u$s 424.500 millones en dividendos durante el primer trimestre de 2026 , un nuevo máximo histórico para el período y un crecimiento del 10,1% interanual en términos nominales.

Los números se desprenden de un informe de Janus Henderson Global Dividends & Buybacks Index, al que tuvo acceso Ámbito. Según el estudio, si se descuentan los efectos extraordinarios, variaciones cambiarias y cuestiones de calendario, el incremento fue del 5% . Esto reflejó que las compañías continúan priorizando la devolución de capital a los accionistas pese a un contexto internacional marcado por mayores tensiones geopolíticas y financieras.

En contraste, las recompras de acciones alcanzaron u$s 425.700 millones . Esto significó una caída del 3,1% respecto del mismo trimestre de 2025, una señal de mayor cautela corporativa frente al escenario económico global.

Estados Unidos volvió a consolidarse como el principal mercado para la distribución de dividendos . Las empresas estadounidenses repartieron u$s183.500 millones, equivalentes al 46,3% del total mundial y también lideraron ampliamente las recompras de acciones, con u$s266.700 millones.

A nivel corporativo, Saudí Aramco volvió a ubicarse como la empresa que más dividendos distribuyó en el mundo, representando el 5,5% del total global. En tanto, Apple mantuvo el liderazgo entre las compañías que más acciones recompraron durante el trimestre.

Por sectores, el financiero continuó siendo el mayor distribuidor de dividendos, con u$s90.800 millones, además de encabezar las recompras de acciones con u$s110.700 millones. El mayor crecimiento se observó en el sector de materiales básicos, cuyos dividendos aumentaron un 19% en términos subyacentes, impulsados principalmente por la demanda de minerales críticos como cobre y litio.

Empresas con mayor distribución de dividendos

En términos regionales, Japón lideró la expansión de los dividendos repartidos, con un crecimiento subyacente del 18,1%, seguido por América Latina (15%) y Asia-Pacífico (8,2%). Norteamérica avanzó 4,5%, Medio Oriente 4% y Europa 1,7%, mientras que el Reino Unido fue la única región que registró una caída (-2,6%).

América Latina: Brasil concentró seis de cada diez dólares distribuidos

Las empresas latinoamericanas repartieron aproximadamente u$s10.500 millones en dividendos durante el primer trimestre, lo que representó un crecimiento subyacente del 15% respecto del mismo período del año anterior, uno de los mayores avances entre todas las regiones analizadas.

Brasil volvió a consolidarse como el principal mercado de dividendos de la región y explicó casi el 60% del total distribuido. La participación por país quedó distribuida de la siguiente manera:

Brasil: 59,8%

59,8% Chile: 19,4%

19,4% México: 13,1%

13,1% Perú: 7,7%

En materia de recompras de acciones, la región mostró un comportamiento mucho más moderado. Las empresas latinoamericanas destinaron u$s1.100 millones a este tipo de operaciones, un volumen considerado bajo en relación con el tamaño del mercado regional.

¿Y Argentina?

Si bien América Latina fue una de las regiones con mayor crecimiento en la distribución de dividendos durante el primer trimestre, Argentina no aparece entre los principales mercados relevados por Janus Henderson. El informe concentra la actividad regional en Brasil, Chile, México y Perú, países con mercados de capitales más profundos que el argentino y un mayor número de compañías de gran capitalización.

Sin embargo, en el mercado local la distribución de dividendos comenzó a recuperar protagonismo. Según datos de BYMA, durante 2025 un total de 33 compañías distribuyeron u$s2.357 millones en dividendos, ya sea en efectivo o mediante valores negociables. Entre las principales pagadoras se destacaron Ternium, Grupo Financiero Galicia, Transportadora de Gas del Norte y Banco Macro.

La tendencia continuó durante 2026. Grupo Financiero Galicia comenzó a distribuir dividendos en tres cuotas iguales y consecutivas desde julio. En la misma modalidad avanzaron Banco Hipotecario, BBVA Argentina y Banco Patagonia y Banco Macro, mientras que Camuzzi optaron por realizar el pago en una única cuota según un relevamiento propio.

Ante este escenario, Ezequiel Fernández, director de research Corporativo de Balanz, señaló a Ámbito que las empresas reguladas todavía cuentan con margen para distribuir utilidades. "Las reguladas como Transener, Transportadora Gas del Norte y Ecogas pueden dar distribución de dividendos, aunque los bancos podrían estar cerca dependiendo del timing". En ese sentido, agregó: "Las petroleras y las energéticas en general tienen muchos proyectos, por lo que deberían priorizar reinversión".

Perspectivas para 2026

Janus Henderson mantiene una visión favorable para los dividendos globales y proyecta un crecimiento del 8,3% durante 2026, por encima del avance del 6,8% registrado en 2025. En cambio, estima que las recompras de acciones retrocederán 1,1%, luego del crecimiento del 6,1% observado el año pasado.

El informe sostiene que las empresas mantienen una elevada capacidad para continuar remunerando a sus accionistas, aunque advierte que la evolución de esta tendencia dependerá de distintos factores.

Entre los principales riesgos identifica:

La escalada del conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre los precios de la energía.

La evolución del ciclo de inversiones en inteligencia artificial.

Las tensiones comerciales y arancelarias.

La persistencia de tasas de interés elevadas e inflación.

Las empresas que más distribuyen dividendos

Desde una mirada internacional, Marcelo Herz, Global Markets Strategist en Bull Market US, consideró a Ámbito que, a diferencia de lo planteado en el informe, no esperan que una escalada del conflicto entre EEUU e Irán "tenga un impacto significativo sobre la distribución de dividendos de las compañías estadounidenses" pero aclaró: "Siempre que el conflicto no se prolongue ni continúe intensificándose, lo cual no constituye nuestro escenario base".

En ese sentido, agregó que "los dividendos suelen ser una de las últimas partidas que las compañías están dispuestas a recortar; ante un deterioro de las condiciones económicas y financieras, probablemente reducirían primero sus programas de recompra de acciones".

En cuanto a qué empresas podrían verse más afectadas y moderar la distribución de dividendos en lo que resta del año, Herz sostuvo que "no sería uniforme entre los distintos sectores".

"Las compañías de transporte y químicas estarían entre las más perjudicadas por el aumento de los costos de combustible, materias primas y logística, lo que podría limitar su capacidad para incrementar los dividendos. Por el contrario, las empresas productoras de petróleo y gas podrían beneficiarse de los mayores precios de la energía, mejorar sus flujos de caja y disponer de mayor capacidad para aumentar los dividendos. En los demás sectores, el efecto de una intensificación prolongada del conflicto sobre la distribución de dividendos dependerá de la posición de liquidez, las necesidades futuras de inversión de capital, el nivel de endeudamiento y el perfil de vencimientos de cada compañía. Por lo tanto, la sostenibilidad de los dividendos deberá analizarse caso por caso", concluyó el analista.