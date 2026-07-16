El CEO del J.P. Morgan encendió las alarmas por Mythos, la IA que Anthropic no libera al público: "Es un problema real" + Agregar ámbito en









El CEO de JPMorgan aseguró que el modelo de Anthropic plantea riesgos para la seguridad nacional de EEUU y comparó su potencial con "entregar misiles balísticos a particulares".

Archivo. El JP Morgan pone el foco sobre la seguridad nacional frente a la salida de los nuevos modelos IA. @JPMorgan

El CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, advirtió que el modelo de inteligencia artificial Mythos, desarrollado por Anthropic, representa un "problema real" que ya está siendo analizado por el gobierno de Estados Unidos debido a sus potenciales riesgos para la seguridad.

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Durante la Cumbre de Defensa e Innovación de Pensilvania, organizada por el senador Dave McCormick, Dimon alertó sobre las consecuencias de liberar una herramienta con esas capacidades. "Con Mythos, básicamente se están entregando misiles balísticos a particulares", afirmó.

La preocupación sobre este tipo de modelos no es nueva. En su presentación al público, hecha meses atrás, Anthropic reveló que Mythos posee una capacidad tan avanzada para detectar vulnerabilidades de software que decidió no ponerlo a disposición del público general. A su vez, creo el proyecto Glasswing, una alianza con las empresas líderes en tecnología para que utilicen la herramienta en sus propios sistemas y así mitigar las vulnerabilidades y las cadenas de explotación que el modelo desarrolla en ataques simulados.

Mythos se encuentra disponible para pocos usuarios y con temáticas vedadas. El acelerado avance de este tipo de modelos llevó tanto a las empresas tecnológicas como a las autoridades estadounidenses a evaluar los riesgos asociados a su desarrollo. Este escenario llevo a cambiar de opinión incluso al presidente estadounidense, Donald Trump, quien firmó una orden ejecutiva para obligar a las empresas IA a presentar sus modelos de frontera primero al gobierno de EEUU, que luego será el encargado de autorizar - o no - su publicación.

La advertencia del CEO del JP Morgan sobre Mythos JPMorgan integra el reducido grupo de compañías que accede al modelo desde abril. Según explicó el ejecutivo, el banco lo utiliza para poner a prueba sus sistemas de defensa informática y compartir información con proveedores y otras organizaciones. Un mes después del inicio de esas pruebas, Dimon aseguró que la entidad ya tenía a cientos de empleados dedicados exclusivamente a reforzar su infraestructura de ciberseguridad.

En los últimos años, el banquero también endureció su discurso sobre la seguridad nacional de Estados Unidos. En su carta anual a los accionistas, publicada en abril, sostuvo que el país necesita "hacerse más fuerte" para preservar su liderazgo económico y militar. En línea con esa estrategia, JPMorgan anunció el año pasado un plan para destinar u$s1,5 billones durante la próxima década a sectores vinculados con la seguridad económica y la resiliencia del país, un monto un 50% superior al que habría invertido en circunstancias normales. Como parte de esa iniciativa, denominada "Iniciativa de Seguridad y Resiliencia", y de otro programa independiente llamado "Iniciativa del Sueño Americano", la entidad comprometió u$s24 millones en préstamos, inversiones y subvenciones filantrópicas para fortalecer la industria de construcción naval en Filadelfia. Dimon visitó ese astillero el miércoles, coincidiendo con el anuncio de ese nuevo compromiso. En el mismo evento, el presidente Donald Trump elogió al ejecutivo y aseguró que podría ser el "mejor banquero" que tuvo Estados Unidos "en muchas décadas". El reconocimiento contrasta con el enfrentamiento que ambos protagonizaron a comienzos de año, cuando Trump demandó a JPMorgan y a Dimon por al menos u$s5.000 millones, al acusar al banco de haber dejado de prestar servicios financieros a él y a sus empresas por motivos políticos.