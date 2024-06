El consejo de oro de Warren Buffett: nunca hagas negocios con una mala persona

"Tras muchas lecciones aprendidas, he descubierto la importancia de involucrarme en negocios solo con personas que realmente admiro, en las que confío y con las que disfruto trabajar", compartió el magnate financiero Warren Buffett con su característica calma y sabiduría . Esta reflexión, originada en su carta anual a los inversores de 1989, se ha convertido en un mantra repetido año tras año por el gurú de las inversiones.

Buffett y Munger no se conforman con replicar modelos exitosos de otros sin entender profundamente su funcionamiento interno. "Si no lo entendemos, no invertimos", es un principio que los ha guiado y protegido de pérdidas significativas, manteniendo un control riguroso sobre sus inversiones. Su enfoque se centra en comprender a fondo el modelo de negocio y sus operaciones, evitando la especulación superficial que caracteriza a muchos en el mundo financiero.