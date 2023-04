El demoledor mensaje de Warren Buffett: "Es probable que haya más quiebras bancarias"

Inc.

Warren Buffett , conocido como el oráculo de Omaha y considerado por muchos como el mejor inversor de la historia, dijo que es probable que más bancos estadounidenses quiebren, pero que los depositantes deben estar seguros de que no perderán sus fondos.

“Las quiebras bancarias no han terminado”, dijo el presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway en una entrevista en CNBC el miércoles. Las “decisiones tontas” de los gerentes de los bancos no deberían “aterrorizar a toda la ciudadanía de Estados Unidos por algo que no debería asustarles”.