¿Sos exitoso o un fracasado? Así lo mide Warren Buffett

Medir el éxito o fracaso en la vida de una persona no es lo mismo que cuando hablamos de un negocio. No todos buscan lo mismo, que puede ser el desarrollo profesional, el dinero, el amor, la felicidad familiar, o cualquier otra cosa material o espiritual.

Cabe recordar un discurso que Warren Buffett dio en 2001 en la Universidad de Georgia. Allí compartió lo que considera "el test definitivo" para saber si una persona ha tenido éxito en su vida.

"Cuando llegues a mi edad, en realidad medirás tu éxito en la vida por cuántas de las personas que quieres que te quieran realmente te quieren", declaró Buffett, en una conferencia con tono informal y momentos distendidos con los estudiantes.

Y concluyó: "Conozco a gente que tiene mucho dinero y que reciben cenas testimoniales y alas de hospital con su nombre. Pero la verdad es que nadie en el mundo les quiere. Si llegas a mi edad y nadie piensa bien de ti, no me importa lo grande que sea tu cuenta bancaria: tu vida es un desastre. Esa es la prueba definitiva de cómo has vivido tu vida", aseguró.