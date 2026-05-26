Morosidad récord en las familias: Banco Nación lanza un plan para ordenar deudas y refinanciar tarjetas

La entidad pública busca ayudar a sus clientes a reorganizar compromisos financieros, extender plazos y reducir el peso de las cuotas mensuales, en un contexto de fuerte aumento de la morosidad en créditos personales y tarjetas.

El BNA busca ofrecer alternativas para ordenar obligaciones, reducir el peso de las cuotas mensuales y extender plazos de pago, con esquemas adaptados a la situación de cada usuario.

Banco Nación presentó una batería de herramientas para ayudar a sus clientes a reorganizar compromisos financieros, en un contexto donde la morosidad en créditos personales y tarjetas viene mostrando un fuerte deterioro.

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La entidad busca ofrecer alternativas para ordenar obligaciones, reducir el peso de las cuotas mensuales y extender plazos de pago, con esquemas adaptados a la situación de cada usuario.

El anuncio llega en un escenario desafiante para las familias argentinas. Según datos recientes del BCRA, la morosidad en créditos personales superó el 14% en marzo, mientras que en tarjetas de crédito alcanzó el 11,7% . Además, entre los jóvenes menores de 25 años, cuatro de cada diez que tomaron financiamiento presentan problemas para repagar sus deudas.

La herramienta del BNA está orientada a clientes que perciben sus haberes a través de la entidad y permite unificar obligaciones financieras mantenidas tanto en el propio banco como en otras entidades.

El objetivo es simplificar la administración de pagos y facilitar una reorganización del esquema financiero personal.

La línea contempla:

Tasa fija

Plazos de hasta 72 meses

TNA del 65%

Montos de hasta $100 millones

Refinanciación de saldos de tarjeta de crédito

El programa también incluye alternativas para clientes con atrasos de hasta 90 días en tarjetas emitidas por el Banco Nación.

La propuesta permite refinanciar saldos pendientes de hasta $10 millones, con:

Plazos de hasta 60 meses

TNA del 35%

Inicio del pago en el próximo resumen

Además, la operatoria contempla el mantenimiento de la tarjeta y adecuaciones temporales en los límites de compra.

Para los casos con atrasos superiores a 90 días, el banco informó que existen esquemas de financiación de hasta 96 meses, sujetos a evaluación crediticia.

Contexto de mayor mora

El lanzamiento de estas herramientas coincide con un fuerte incremento en los indicadores de irregularidad crediticia. De acuerdo con el último informe sobre bancos del BCRA, el ratio de irregularidad en los créditos para familias trepó al 11,5%, el nivel más alto desde 2004. En octubre de 2024 ese porcentaje era apenas del 2,5%.

Particularmente, los préstamos personales registraron una morosidad del 14,2%, mientras que las tarjetas de crédito mostraron un ratio del 11,7%.

Según distintos análisis económicos, detrás del deterioro aparecen factores como la caída del salario real, el aumento de costos fijos y el incremento del desempleo, especialmente entre los jóvenes.

Evaluación personalizada

Desde el Banco Nación explicaron que cada caso es evaluado de manera individual, considerando el perfil financiero y las características de las obligaciones de cada cliente.

“El enfoque permite ofrecer alternativas adecuadas a cada necesidad, promoviendo una administración responsable de los compromisos asumidos”, señalaron desde la entidad.

Los clientes interesados pueden acercarse a cualquier sucursal para recibir asesoramiento o consultar las condiciones vigentes a través de Banco Nación.