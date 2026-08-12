El desempleo juvenil aumentó a nivel global en 2025 en medio del auge de la inteligencia artificial + Agregar ámbito en









Un informe de una agencia de la ONU arrojó este panorama para el grupo entre los 15 y 24 años. Además, destacó que el avance de la IA tomó a empleos antes asociados con este grupo.

El relevamiento analizó el acceso para el grupo de personas que tiene entre 15 a 24 años.

El desempleo juvenil aumentó a nivel mundial el año pasado, de acuerdo a un reciente informe de un organismo dependiente de la ONU. Los datos refieren al grupo entre 15 y 24 años, con un nivel del 12,4% en 2025 y marcan un panorama en medio del auge de la inteligencia artificial y su transformación en el mercado laboral.

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La información trascendió el martes, de parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), agencia laboral de Naciones Unidas. En esa misma línea, indició que la recuperación de los mercados laborales juveniles tras la pandemia de covid-19, que ya mostraba señales de fragilidad, se estancó.

La OIT destacó que la tasa mundial de desempleo de las personas de 15 a 24 años alcanzó el 12,4% en 2025, frente al 12,3% en 2024, lo que se traduce en 67 millones de desempleados. Además, la proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan o reciben capacitación (NEET, por sus siglas en inglés) también aumentó hasta llegar al 20% (lo que equivale más de 257 millones de personas).

Aumentó el desempleo juvenil en el mundo durante 2025 Por otra parte, algunos de los mayores aumentos del desempleo juvenil se produjeron en los países de ingresos altos. "El debilitamiento del crecimiento económico, la menor creación de empleo, las tensiones geopolíticas y la aceleración de los cambios tecnológicos están llevando a los países hacia una nueva crisis del empleo juvenil", advirtió la OIT al respecto.

La organización prevé que la tasa de desempleo juvenil se mantenga estable en torno al 12,3% en 2026 y 2027. Depositphotos La organización prevé que la tasa de desempleo juvenil se mantenga estable en torno al 12,3% en 2026 y 2027. Sin embargo, esta tasa y la que corresponde a NEET aumentan a la vez, "encendemos las alarmas", afirmó en rueda de prensa la jefa de la unidad de análisis del empleo y política económica de la OIT Sara Elder.

Entre 2023 y 2025, los mayores incrementos se vieron en Norteamérica, en África del Norte y en Europa del Norte, del Sur y del Oeste. En Asia central y occidental, así como en Europa oriental, la caída de la tasa coincidió con un aumento del número de jóvenes NEET. Aunque ambas tasas disminuyeron en América Latina y el Caribe, esos resultados obedecen en parte a la reducción de la población joven. Las razones en esta baja del empleo joven: la IA en el horizonte El informe también destaca que los cambios tecnológicos, en particular el avance de la IA, están transformando las perspectivas laborales. Los empleos antes considerados una puerta de entrada al mercado laboral para los jóvenes —de oficinistas o y administrativos, en servicios y ventas, en la industria manufacturera y profesiones técnicas— están disminuyendo. "El 6,1% de los empleos actualmente ocupados por jóvenes de 15 a 29 años se sitúa en profesiones muy expuestas a los cambios relacionados con la IA", declaró a los periodistas la directora del Departamento de Empleo, Competencias y Empresas Sostenibles de la OIT Sukti Dasgupta. "Si el 10% de estos empleos expuestos a la IA llega a desaparecer, 5,6 millones de jóvenes ocupados, principalmente en los países de ingresos altos, se enfrentarán al desempleo, a un cambio de profesión o a la salida del mercado laboral", subrayó.