El oro trepa a su máximo en casi dos meses luego del mal dato de empleo en EEUU

Las nóminas no agrícolas cayeron inesperadamente, reduciendo la probabilidad de suba de tasas de la Fed. Los detalles, en la nota.

El metal precioso subió un 2,6% hasta u$s4.348,87 por onza, marcando un máximo de siete semanas.

El oro se dispara este viernes a su máximo en siete semanas, posteriormente a la caída inesperada de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos en julio, que frustró las esperanzas de una subida de tasas, y sitúa al oro en vías de registrar su mejor semana en siete meses.

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El oro al contado subía un 2,6% a u$s4.348,87 por onza, tras repuntar más de un 3% a su nivel más alto desde el 17 de junio. A su vez, el oro está a punto de registrar su mayor avance semanal desde el 19 de enero, con un aumento de más del 7% semanal.

Además, los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban un 2,5% a u$s4.408.

Las nóminas no agrícolas se redujeron en 23.000 puestos de trabajo el mes pasado , tras un aumento revisado a la baja de 20.000 en junio, según informó el Departamento de Trabajo. Cabe señalar que los analistas del mercado habían previsto un aumento de 80.000 puestos de trabajo el mes pasado.

David Meger, director de operaciones con metales de High Ridge Futures, indicó que "los datos de empleo, más débiles de lo esperado, plantean un escenario en el que es menos probable que la Fed suba las tasas de interés en su próxima reunión".

Las nóminas no agrícolas cayeron inesperadamente, reduciendo la probabilidad de suba de tasas de la Fed.

Meger añadió que "la caída de los precios de la energía y la menor probabilidad de una subida de tasas por parte de la Fed auguran un dólar más débil y unos precios del oro más altos".

Tasas de interés y el oro

El mercado de futuros sobre tasas de interés descontó un 43,9% de probabilidades de que la Fed aplique una política monetaria más restrictiva en septiembre, frente al 57% anterior al informe de empleo, según datos de LSEG.

Cabe subrayar que unas tasas de interés más bajas hacen que el oro resulte más atractivo frente a los activos que generan rendimiento, dado que el oro no genera intereses. UBS afirmó que espera que los precios del oro suban hasta los u$s5.000 por onza en el primer semestre de 2027.

Unas tasas de interés más bajas hacen al oro más atractivo frente a otros activos. Depositphotos

Entre otros metales, la plata al contado ganaba 4,5% a u$s64,26 por onza, el platino se fortalecía 1,4% a u$s1.753,09 y el paladio subía un 0,4% a u$s1.375,75. Los tres metales se encaminan hacia ganancias semanales.