Rafael Grossi quedó tercero en la primera votación para dirigir la ONU y deberá remontar en la próxima ronda + Agregar ámbito en









El diplomático argentino reunió siete apoyos en la primera instancia preliminar y quedó detrás de Rebeca Grynspan y Carolyn Rodrigues-Birkett. La próxima votación será el 21 de agosto.

Quién es Rafael Grossi, el argentino que puede convertirse en nuevo secretario general de la ONU @grossirafaelmariano

El candidato argentino a presidir la Organización de Naciones Unidas (ONU), Rafael Grossi, sufrió un duro revés este miércoles luego de quedar tercero en la primera votación preliminar. El titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), quedó por detrás de la expresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan y la candidata de Guyana, Carolyn Rodrígues-Birkett.

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Grynspan y Rodrigues-Birkett quedaron como las candidatas mejor posicionadas para afrontar las próximas rondas de votación, que servirán para perfilar al futuro secretario general de la ONU, quien asumirá el cargo el 1 de enero.

Mientras tanto, Grossi ya concentra sus esfuerzos en la siguiente votación preliminar, prevista para el 21 de agosto. En el Gobierno de Javier Milei destacan que el argentino consiguió siete votos positivos, apenas dos menos de los que suelen considerarse necesarios para llegar con chances a la instancia decisiva. Además, recibió dos votos en contra y seis abstenciones ("sin opinión") entre los 15 integrantes del Consejo de Seguridad.

Los cinco miembros permanentes del organismo —EEUU, China, Rusia, Reino Unido y Francia— todavía no dejaron señales claras sobre cuál será su postura. Su decisión será determinante, ya que cualquiera de ellos puede bloquear una candidatura mediante el derecho a veto, un factor que terminará definiendo al sucesor de António Guterres hacia fin de año.

Cómo quedó el mapa de apoyos tras la primera votación Con ese resultado, Grossi terminó por detrás de Grynspan, que obtuvo 10 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones, y también de Rodrigues-Birkett, que reunió nueve apoyos, dos rechazos y cuatro abstenciones.

El argentino, de todos modos, quedó mejor ubicado que la expresidenta chilena Michelle Bachelet, impulsada por Brasil y México, quien cosechó seis votos favorables, cinco negativos y cuatro abstenciones. Más relegados aparecieron el senegalés Macky Sall, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa y el ugandés Olara Otunnu, quienes, según distintos especialistas, cuentan con escasas posibilidades de avanzar. En la Casa Rosada, que regularizó en junio las deudas pendientes con la ONU, continúan rechazando que el alineamiento internacional de Milei con Donald Trump haya afectado la candidatura de Grossi. Incluso, desestiman que la postura argentina en recientes votaciones dentro del organismo haya condicionado los apoyos. "Esto recién empieza", sostienen cerca del Gobierno.