La minería busca talento: cuáles son los perfiles que buscan las empresas

El crecimiento del litio y el cobre abrió una nueva disputa por profesionales especializados en la industria minera argentina. El 64% de las empresas del sector proyecta incorporar personal en los próximos tres años, aunque cada vez resulta más difícil cubrir puestos técnicos y operativos.

La minería argentina atraviesa una etapa de expansión impulsada por el litio y el cobre, pero el crecimiento de los proyectos empieza a enfrentar un límite que no está bajo tierra: la disponibilidad de talento especializado. La demanda de perfiles técnicos, profesionales y operativos se aceleró en las provincias mineras y las empresas advierten que cubrir esas posiciones será clave para sostener la próxima etapa de desarrollo del sector.

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Según un relevamiento realizado por Adecco Argentina entre compañías con presencia en minería, el 64% de las empresas proyecta incorporar personal durante los próximos tres años. Sin embargo, conseguir determinados perfiles se volvió una de las principales dificultades para acompañar el avance de nuevos proyectos.

La competencia por trabajadores calificados ya no se limita a las grandes operadoras. También alcanza a contratistas, proveedores, servicios especializados y actividades vinculadas con infraestructura, mantenimiento, seguridad, logística y tecnología aplicada a la operación minera.

La industria minera ya no demanda únicamente trabajadores con experiencia técnica tradicional. Para los próximos meses, las empresas anticipan una mayor búsqueda de ingenieros, geólogos, operadores de maquinaria pesada, técnicos mecánicos y eléctricos, especialistas en seguridad y perfiles vinculados con automatización y análisis de datos.

Entre las posiciones más difíciles de cubrir aparecen operarios, electromecánicos, electricistas, asistentes de geología e ingenieros, especialmente en las provincias donde se desarrollan nuevos proyectos de litio y cobre.

El cambio responde a la transformación de la actividad. Las operaciones mineras son cada vez más tecnológicas y requieren personas capaces de adaptarse a entornos remotos, trabajar bajo esquemas de rotación, incorporar herramientas digitales y sostener estándares altos de seguridad y sostenibilidad.

“La minería del futuro no va a competir solo por recursos naturales; va a competir por talento. El gran desafío es desarrollar hoy las personas que harán posibles los proyectos de la próxima década”, señaló Erica Ibarra, gerenta de la División Minería de Adecco para Argentina.

Experiencia técnica, pero también adaptación

Uno de los cambios que detectan las empresas es que la experiencia técnica ya no alcanza por sí sola para garantizar el ingreso o la permanencia en la industria.

Tener un buen currículum continúa siendo una ventaja, pero las compañías buscan candidatos que comprendan la cultura de seguridad, puedan sostener rutinas laborales exigentes, se adapten a campamentos o zonas alejadas y tengan capacidad de aprendizaje permanente.

La minería actual demanda perfiles con mayor flexibilidad. La incorporación de automatización, análisis de datos y nuevas tecnologías obliga a los trabajadores a actualizar sus habilidades de manera constante.

El relevamiento también muestra que la rotación se convirtió en un factor de preocupación. Los ingenieros representan el 21% de los puestos con mayor rotación, mientras que los operarios concentran el 17%.

Para una industria que planifica inversiones de largo plazo, retener talento empieza a ser tan importante como cubrir vacantes. Las empresas necesitan desarrollar carreras profesionales, generar oportunidades de crecimiento y fortalecer su propuesta de valor para los colaboradores.

El desafío de formar talento local

El crecimiento minero abre una oportunidad para la Argentina, pero también plantea una pregunta cada vez más urgente: si existen suficientes personas preparadas para acompañar los proyectos que vienen.

La respuesta no depende únicamente de las empresas. La formación de talento deberá involucrar a compañías, Estado, instituciones educativas y comunidades locales, especialmente en las provincias donde se concentra la actividad.

Desarrollar talento local dejó de ser un diferencial y pasó a convertirse en una necesidad estratégica. Para el sector, formar técnicos, profesionales y especialistas en las regiones mineras permitirá reducir brechas laborales, fortalecer proveedores locales y mejorar la inserción de las comunidades en los nuevos proyectos.

El boom del litio y el cobre puede generar una nueva etapa para la minería argentina. Pero su desarrollo dependerá no solo de inversiones, infraestructura y permisos, sino también de la capacidad de atraer, capacitar y retener a los trabajadores que harán posible esa expansión.