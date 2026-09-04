El dólar blue anotó este viernes su tercera baja en las últimas cuatro jornadas y cerró a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue bajó en 3 de la últimas 4 jornadas y cerró en mínimos desde mediados de agosto
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar blue hoy: a cuánto cerró este viernes 4 de septiembre
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Los gurúes de la city estimaron una inflación de entre 1,6% y 1,8% hasta febrero y empeoraron fuerte pronóstico del PBI
De esta forma , el billete paraelo cayó $5 en la jornada y $15 a lo largo de la semana, para terminar en su menor valor desde mediados de agosto.
Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 4 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.508 para la venta.
Valor del CCL hoy, viernes 4 de septiembre
El dólar CCL cerró a $1.586,63 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.2%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 4 de septiembre
El dólar MEP cerró a $1.522,52 y la brecha con el dólar oficial es de 1.0%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 4 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.989.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 4 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.576,34, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 4 de septiembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s79.717, según Binance.
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