El dólar blue bajó en 3 de la últimas 4 jornadas y cerró en mínimos desde mediados de agosto

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue anotó este viernes su tercera baja en las últimas cuatro jornadas y cerró a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

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De esta forma , el billete paraelo cayó $5 en la jornada y $15 a lo largo de la semana, para terminar en su menor valor desde mediados de agosto.

Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.508 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.586,63 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.2% .

Valor del dólar MEP hoy, viernes 4 de septiembre

El dólar MEP cerró a $1.522,52 y la brecha con el dólar oficial es de 1.0%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 4 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.989.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 4 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.576,34, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 4 de septiembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s79.717, según Binance.