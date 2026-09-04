Carlos Tevez prepara su despedida en la Bombonera y podría reunir a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo + Agregar ámbito en









El Apache acordó con Juan Román Riquelme la utilización del estadio. Se esperan cerca de 60 figuras, aunque todavía resta confirmar la fecha y los invitados.

Carlos Tevez conquistó 11 títulos y convirtió 94 goles durante sus tres etapas como jugador de Boca.

Carlos Tevez tendrá su partido de despedida en La Bombonera durante diciembre, más de cuatro años después de anunciar su retiro del fútbol profesional. El encuentro reunirá a excompañeros, amigos y personalidades que acompañaron al Apache a lo largo de su carrera.

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El exdelantero se comunicó con Juan Román Riquelme, presidente de Boca y antiguo compañero suyo, quien puso el estadio a disposición para la organización del homenaje.

Todavía no se definió el día, aunque se analizan dos fines de semana: el del 12 y 13 de diciembre y el del 19 y 20. La primera alternativa coincide con la final del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones, que se jugará en Córdoba, lo que podría generar un conflicto si el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena participa de esas definiciones.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo aparecen entre los posibles invitados, aunque todavía no confirmaron su presencia. Goal.com Messi y Cristiano Ronaldo podrían estar entre los invitados Tevez proyecta dividir a los futbolistas en dos equipos. Por un lado estarían sus amigos, tanto del ambiente deportivo como de su barrio, mientras que el rival estaría compuesto por excompañeros de los distintos clubes en los que desarrolló su carrera, bajo una formación similar a un “Resto del Mundo”.

La organización estima que podrían participar cerca de 60 figuras. Entre los nombres contemplados aparecen Lionel Messi, con quien el Apache compartió la Selección argentina, y Cristiano Ronaldo, su compañero durante su etapa en Manchester United. Por el momento, ninguno de los dos confirmó su presencia.

La lista podría incluir además a antiguos compañeros de Boca, Corinthians, Manchester United, Manchester City y Juventus, entre otros equipos. Los invitados serán definidos una vez que se establezca la fecha definitiva. La historia de Carlos Tevez en Boca Tevez es uno de los grandes referentes surgidos de las divisiones inferiores del club de La Ribera. A lo largo de sus tres etapas con la camiseta azul y oro disputó 279 partidos, convirtió 94 goles y conquistó 11 títulos. Su último encuentro como futbolista de Boca fue en 2021, mientras que en junio de 2022 comunicó públicamente su retiro. Después comenzó su carrera como entrenador, con pasos por Rosario Central, Independiente y Talleres. La última vez que pisó La Bombonera fue en noviembre de 2025, cuando dirigía al conjunto cordobés. En aquella ocasión, Boca se impuso por 2-0 en los octavos de final del Torneo Clausura.