El secreto de la longevidad: este es el hábito diario que comparten las personas que superan los 100 años + Agregar ámbito en









Caminar todos los días y mantener el cuerpo en movimiento podría ser una de las claves para llegar a edades avanzadas con buena salud.

Caminar y mantenerse activo durante el día es uno de los hábitos asociados a las poblaciones más longevas.

Llegar a los 100 años en buenas condiciones no parece depender únicamente de la genética. Las investigaciones sobre las poblaciones más longevas del mundo encontraron una serie de hábitos cotidianos que podrían favorecer un envejecimiento saludable y preservar la autonomía durante más tiempo.

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Entre esas costumbres aparece una actividad tan sencilla como caminar. En algunas de las comunidades estudiadas, sus habitantes incorporan movimiento de manera natural durante el día y evitan pasar largos períodos sentados, una conducta que puede beneficiar tanto al organismo como al bienestar general.

Imagen: Freepik Dos horas de caminata al día: la rutina diaria que transforma la salud física y mental Caminar es una actividad de bajo impacto que puede integrarse fácilmente a la vida cotidiana. Salir a hacer compras, desplazarse a pie, trabajar en el jardín o dar un paseo son algunas de las formas en las que el movimiento puede acumularse sin necesidad de convertirlo en una sesión formal de entrenamiento. En el caso de las poblaciones longevas estudiadas, la actividad aparece distribuida a lo largo de la jornada.

Además de favorecer la movilidad, caminar con regularidad puede contribuir a mantener la fuerza muscular, cuidar los huesos y mejorar la capacidad cardiovascular. La actividad física también está vinculada con un mejor control del peso y con un menor riesgo de desarrollar determinadas enfermedades crónicas.

El mito del ejercicio de alta intensidad a partir de los 50 años La idea de que después de los 50 años es necesario realizar entrenamientos intensos para conservar la salud no refleja todas las alternativas disponibles. Para muchas personas, especialmente a medida que aumenta la edad, sostener una actividad moderada de forma constante puede ser una estrategia más accesible y fácil de mantener en el tiempo.

Esto no significa que los ejercicios de fuerza o las actividades de mayor intensidad carezcan de beneficios. Por el contrario, pueden formar parte de un programa saludable adaptado a cada persona. La clave está en evitar el sedentarismo y encontrar una combinación de movimientos que pueda sostenerse de acuerdo con la edad, la condición física y las necesidades individuales. Freepik Las Zonas Azules: qué enseñan las regiones con más centenarios del planeta Las denominadas Zonas Azules son regiones identificadas por la elevada longevidad de sus habitantes. Entre ellas se encuentran Okinawa, en Japón; Cerdeña, en Italia; Icaria, en Grecia; la península de Nicoya, en Costa Rica; y Loma Linda, en California. El movimiento cotidiano es solamente una parte de ese modelo. Las investigaciones sobre estas comunidades también señalan la importancia de los vínculos sociales, la alimentación, el propósito vital y otros hábitos integrados en la vida diaria. Por eso, más que buscar un único secreto para llegar a los 100 años, el aprendizaje de estas poblaciones apunta a un conjunto de comportamientos sostenidos durante décadas.