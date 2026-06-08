El dólar blue anotó su mayor suba diaria en dos semanas

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El dólar blue subió $10 y cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 8 de junio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.446,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, lunes 8 de junio El dólar CCL cerró a $1.521,19 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,2%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 8 de junio El dólar MEP opera a $1.460,50 y la brecha con el dólar oficial es de 1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 8 de junio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 8 de junio El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.509,47, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, lunes 8 de junio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s63.542, según Binance.