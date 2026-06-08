El dólar blue subió $10 y cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue anotó su mayor suba diaria en dos semanas
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 8 de junio
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.446,50 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 8 de junio
El dólar CCL cerró a $1.521,19 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,2%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 8 de junio
El dólar MEP opera a $1.460,50 y la brecha con el dólar oficial es de 1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 8 de junio
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 8 de junio
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.509,47, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 8 de junio
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s63.542, según Binance.
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