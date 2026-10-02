¿Cuánto cuesta alquilar una semana en Mar del Plata durante el verano 2027? + Agregar ámbito en









La ciudad balnearia ya cuenta con valores orientativos para quienes planean sus vacaciones y buscan alojamiento durante la próxima temporada.

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Mar del Plata comienza a preparar su oferta para el próximo verano y quienes ya están pensando en una escapada a la costa cuentan con una primera referencia para organizar el presupuesto. El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata difundió los valores sugeridos para los alquileres temporarios de la temporada 2026/2027.

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Las cifras corresponden a estadías de una semana y contemplan distintas alternativas, desde departamentos pequeños hasta chalets de tres ambientes. Los montos parten de $375.000 y llegan a $1.176.000, según el tipo de inmueble y la cantidad de personas prevista.

Los alquileres temporarios forman parte de la oferta disponible para quienes visitan la ciudad. Pexels Los precios de referencia para la temporada 2026/2027 El Colegio de Martilleros presentó los valores sugeridos para Mar del Plata de cara al verano 2027. La referencia contempla alquileres expresados en pesos y por semana, una modalidad habitual dentro del mercado de temporada. Los valores orientativos para una estadía de siete días son:

departamento de 1 ambiente: para 2 o 3 personas, desde $375.000

para 2 o 3 personas, desde $375.000 departamento de 2 ambientes: para 3 o 4 personas, desde $588.000

para 3 o 4 personas, desde $588.000 departamento de 3 ambientes: para 5 o 6 personas, desde $863.000

para 5 o 6 personas, desde $863.000 chalet de 3 ambientes: para 5 o 6 personas, desde $1.176.000 El Colegio también recomendó que las operaciones y los precios pactados se expresen en pesos. La entidad aclaró que los valores difundidos funcionan como una guía y que cada inmueble puede presentar diferencias de acuerdo con sus características.

Tarifas sugeridas: de departamentos de 1 ambiente a chalets La escala difundida por los martilleros permite observar cómo cambia el presupuesto necesario, según el tamaño del alojamiento. El salto entre un monoambiente y un chalet no responde únicamente a la cantidad de habitaciones: también entran en juego la capacidad para recibir grupos, las comodidades y las características particulares de cada propiedad.

Es uno de los destinos elegidos por los argentinos para disfrutar de las vacaciones. Instagram Turismo Mar del Plata La diferencia se vuelve más marcada al pasar a tres ambientes. Allí, el monto semanal sugerido alcanza los $863.000 para cinco o seis personas. En el caso de los chalets, la referencia llega a $1.176.000, también para grupos de hasta seis integrantes. Otro dato que puede influir en el presupuesto es la duración de las vacaciones. La estadía promedio de la oferta extrahotelera se mantendría entre cinco y siete días, una tendencia similar a la registrada durante la temporada anterior. ¿Cuánto aumentó el alquiler temporario respecto al verano anterior? Para la temporada 2026/2027, el Colegio de Martilleros sugirió una actualización del 25% respecto de los valores de referencia del verano anterior. La cifra fue presentada como una orientación para el mercado y no como un incremento obligatorio para cada propiedad. La diferencia entre el porcentaje sugerido y lo que finalmente pueda pagar cada turista es uno de los puntos que conviene tener en cuenta. El mercado no funciona con una única tarifa: una propiedad ubicada cerca de la playa, con mejores servicios o en mejores condiciones puede tener un precio superior, mientras que otra unidad puede ofrecerse por debajo de la referencia.