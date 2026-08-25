El PGA Tour renueva sus playoffs y adopta el formato de juego por parejas

Cuando Brian Rolapp, director ejecutivo del PGA Tour, asumió el cargo hace un año, creó el Comité de Competición Futures con la intención de introducir cambios progresivos en la estructura del circuito.

A partir de 2028 el PGA Tour adoptará su formato de Championship y Challenger Series, un torneo de juego por golpes con 90 participantes coronará al ganador de puntos de la temporada.

El 2028 será el primer año en que el PGA Tour adopte su formato de Championship y Challenger Series, un torneo de juego por golpes con 90 participantes que coronará al ganador de puntos de la temporada. Posteriormente, los 32 mejores jugadores avanzarán a una competición de juego por parejas de dos semanas que se disputará en sedes rotativas para el nuevo Tour Championship.

La primera semana incluirá una fase de grupos al estilo de la Copa del Mundo, donde los 32 mejores jugadores de la clasificación final se dividirán en ocho grupos de cuatro. Los dos mejores jugadores de cada grupo avanzarán a la última semana, y cualquier empate se decidirá mediante una eliminatoria.

Luego, en otro lugar, se decidirá el Campeonato del Circuito en un torneo de eliminación directa de cuatro rondas con 16 participantes, que culminará con un partido final para determinar al campeón.

Los 16 jugadores continuarán compitiendo durante los cuatro días, incluso después de ser eliminados, para definir la clasificación final del campeonato. El PGA Tour sigue analizando cómo incentivar adecuadamente los partidos de repechaje.

Las sedes del Tour Championship rotarán anualmente, y los directivos del PGA Tour creen que esto llevará la serie a campos "en los que tradicionalmente no ha podido participar".

Esto supone un cambio muy grande con respecto a los playoffs de la FedEx Cup del PGA Tour, que siempre tuvieron dificultades para captar la atención del mundo deportivo internacional, independientemente de la fecha en que el PGA Tour los ubicara en el calendario y de las reglas y lo que estuviera en juego ese año. Los playoffs, que constan de tres torneos, comienzan con 70 jugadores y se reducen a 30 para el Tour Championship de esta semana, y siempre han finalizado en Atlanta, en East Lake, e incluyeron recientemente el FedEx St. Jude Championship en Memphis y el BMW Championship (cuya sede cambia anualmente).

Cuando Brian Rolapp, director ejecutivo del PGA Tour, asumió el cargo hace un año, creó el Comité de Competición Futures con la intención de introducir cambios progresivos en la estructura del circuito.

Dicho comité ya anunció en junio un nuevo formato de dos niveles para el PGA Tour, con ascensos y descensos, cuyo evento principal es la Serie de Campeonato, más exclusiva, que contará con 120 jugadores, torneos con corte a 36 hoyos y premios de u$s20 millones.

Al principio del proceso, Rolapp se reunió con sus socios actuales en materia de derechos de medios, CBS, NBC y ESPN, así como con Netflix, Amazon y otros, para recabar sus ideas sobre cómo mejorar el golf.

“El objetivo era, en cierto modo, partir de cero y preguntar: ¿Qué creés que haría que el deporte fuera más interesante?”, declaró Rolapp. “Y creo que el formato de juego por parejas siempre surgió como una opción interesante".

Sin embargo, la pos temporada quedó relegada a un segundo plano durante la mayor parte del año, ya que los comités se centraron en el modelo general. Los aficionados y los medios de comunicación claramente querían que se jugara por eliminatorias -es parte de lo que hace de la Ryder Cup uno de los eventos más emocionantes del golf- en la postemporada, pero muchos jugadores expresaron públicamente sus reservas. Muchas de estas preocupaciones se debían a que las competiciones por eliminatorias y por golpes eran completamente diferentes, lo que a su vez hacía que las primeras se consideraran una forma inapropiada de coronar al campeón de la temporada.

El PGA Tour, el circuito estadounidense de golf, acometerá una profunda renovación de su estructura y calendario de competición a partir de 2028, con la creación de dos categorías que disputarán ligas separadas, en la que habrá ascensos y descensos y que permitirá ver con más frecuencia a los mejores enfrentarse entre ellos. PGA Tour

“Si no era auténtico para los jugadores, no iba a conectar con nadie. Así que los jugadores realmente se lo tomaron como propio”, dijo Rolapp.

Dos líderes del Consejo Asesor de Jugadores, Keith Mitchell y Adam Scott, se encargaron de formular un plan que recompensara adecuadamente al campeón de toda la temporada, al tiempo que creaba una nueva y atractiva oportunidad para el Tour Championship. Desde la primera rueda de prensa de Rolapp durante el Tour Championship del año pasado, la dirección del PGA Tour ha cambiado drásticamente.

Se han anunciado siete de los quince eventos de la Championship Series, y se esperan cuatro más en las próximas semanas. Las relaciones a largo plazo con patrocinadores importantes parecen estar llegando a su fin. Mientras tanto, según una fuente con conocimiento del asunto, loss cuatro eventos restantes de la Championship Series se decidirán en breve, y el circuito se encuentra en conversaciones con catorce posibles socios.

“Creo que estamos muy contentos con la acogida que hemos recibido hasta ahora de nuestros patrocinadores actuales”, dijo Rolapp, “y bastante abrumados por la atención que estamos recibiendo de patrocinadores que aún no tenemos. Hemos recibido muchas consultas espontáneas. No hicimos ninguna campaña de marketing”.

Rolapp heredó una empresa que aceptó una inversión de u$s1.500 millones de Strategic Sports Group en 2024. Este nuevo consorcio, formado por importantes propietarios de franquicias deportivas y directivos de capital privado, le dio un respiro al PGA Tour en su entonces disputa con la emergente LIV Golf League. Esto también significó la intervención del capital privado, que impuso cambios en el funcionamiento del circuito ante las exigencias financieras potencialmente insostenibles.

En abril, el PGA Tour despidió al 4% de su personal tras una revisión realizada por FTI Consulting. Desde entonces, según la misma fuente, el circuito ha identificado ahorros de entre u$s70 y u$s90 millones, ya que más de 200 puestos de trabajo se vieron afectados mediante una combinación de despidos, un programa de jubilación voluntaria y el cierre de puestos vacantes.

Pero Rolapp y su equipo también han experimentado un aumento de casi u$s300 millones en ingresos entre 2024 y 2026, y en 2025 la gira volvió a ser rentable por primera vez desde 2022. Actualmente, está cubriendo 65 puestos vacantes, incluyendo al menos 10 puestos de alto nivel.

Tras varios años de duros retos en su lucha contra LIV, el circuito ha vivido un periodo de optimismo. Justo cuando el golf alcanzaba una popularidad sin precedentes tras el auge provocado por la pandemia, el interés por el golf profesional parecía decaer, mientras que los premios se disparaban para competir con el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. Sin embargo, en 2026, los índices de audiencia aumentaron un 19% con respecto al año anterior y un 40% desde 2024.

El próximo objetivo de Rolapp será ultimar los detalles de la Challenger Series, el nivel inferior a la Championship Series, con premios menores de u$s4 millones. El calendario general prevé que gran parte de los eventos Challenger estén definidos para el Players Championship de marzo de 2027, y que el calendario completo esté listo para agosto del próximo año.