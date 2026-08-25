Los trabajadores de la construcción comprendidos en los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) 76/75 y 577/10 cuentan con nuevos valores salariales desde agosto, luego de la aplicación del último tramo del acuerdo alcanzado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias.
Cuánto cobrarán los empleados de la construcción en septiembre de 2026
Tras el último aumento del acuerdo entre la UOCRA y las cámaras empresarias, los trabajadores mantienen en septiembre las escalas que entraron en vigencia el 1° de agosto.
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La actualización consistió en una suba del 1,9% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de julio, junto con la incorporación por absorción de la suma no remunerativa correspondiente a ese mes.
El incremento completó el esquema acordado para junio, julio y agosto. Por ese motivo, para los pagos vinculados a las remuneraciones de agosto que se efectúen durante septiembre, la referencia es la escala que entró en vigencia el 1° de agosto.
Paritaria UOCRA: cómo fue el último acuerdo salarial
El entendimiento entre la UOCRA y el sector empresario contempló tres aumentos consecutivos y acumulativos:
- Junio: 2,1% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de mayo.
- Julio: 2% sobre los básicos de junio.
- Agosto: 1,9% sobre los valores vigentes al 31 de julio.
En junio y julio también se establecieron sumas no remunerativas, abonadas en dos partes iguales junto con la primera y segunda quincena de cada mes.
En agosto no se fijó una nueva suma extraordinaria. El monto no remunerativo correspondiente a julio fue incorporado por absorción a los salarios básicos junto con el incremento del 1,9%.
Construcción: cuánto cobran según la última escala de UOCRA
Para los trabajadores incluidos en el CCT 76/75, los jornales básicos establecidos desde agosto quedaron de la siguiente manera:
Zona A
- Oficial especializado: $7.420 por hora
- Oficial: $6.348 por hora
- Medio oficial: $5.866 por hora
- Ayudante: $5.399 por hora
- Sereno: $980.858 mensuales
Zona B
- Oficial especializado: $8.237 por hora
- Oficial: $7.049 por hora
- Medio oficial: $6.502 por hora
- Ayudante: $6.020 por hora
- Sereno: $1.092.719 mensuales
Zona C
- Oficial especializado: $11.392 por hora
- Oficial: $10.680 por hora
- Medio oficial: $10.306 por hora
- Ayudante: $10.007 por hora
- Sereno: $1.639.782 mensuales
Zona C Austral
- Oficial especializado: $14.841 por hora
- Oficial: $12.695 por hora
- Medio oficial: $11.732 por hora
- Ayudante: $10.798 por hora
- Sereno: $1.961.716 mensuales
Los valores corresponden a los salarios básicos establecidos por convenio. El ingreso final de cada trabajador puede variar de acuerdo con la cantidad de horas trabajadas, horas extras y otros adicionales convencionales.
UOCRA: los salarios del CCT 577/10
El acuerdo también alcanza a los trabajadores comprendidos en el CCT 577/10, destinado a tareas vinculadas con obras de redes de acceso, distribución y transporte.
En canalización, los valores básicos para la Zona A son:
- Oficial especializado: $8.137
- Oficial: $6.649
- Medio oficial: $5.972
- Ayudante: $5.383
Para líneas e instalación:
- Oficial especializado: $8.352
- Oficial: $6.801
- Medio oficial: $6.028
- Ayudante: $5.523
En tareas de empalme:
- Oficial especializado: $8.586
- Oficial: $7.004
- Medio oficial: $6.285
- Ayudante: $5.697
En las zonas B, C y C Austral se aplican los adicionales por zona desfavorable establecidos en el convenio, por lo que los jornales finales son superiores.
Qué estableció el acuerdo de la UOCRA
La negociación forma parte del segundo tramo de la paritaria anual abril de 2026-marzo de 2027 y fue homologada por la Secretaría de Trabajo el 2 de junio.
El acuerdo también mantiene un aporte extraordinario solidario del 2% mensual sobre los salarios sujetos a aportes y contribuciones legales para los trabajadores comprendidos en los convenios 76/75 y 577/10.
En el caso de los afiliados a la UOCRA, la cuota sindical absorbe ese porcentaje, por lo que no corresponde realizar una retención adicional por el mismo concepto.
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