Cuánto cobrarán los empleados de la construcción en septiembre de 2026

Tras el último aumento del acuerdo entre la UOCRA y las cámaras empresarias, los trabajadores mantienen en septiembre las escalas que entraron en vigencia el 1° de agosto.

Los trabajadores de la construcción mantienen en septiembre los valores establecidos tras el último aumento paritario.

Los trabajadores de la construcción comprendidos en los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) 76/75 y 577/10 cuentan con nuevos valores salariales desde agosto, luego de la aplicación del último tramo del acuerdo alcanzado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias.

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La actualización consistió en una suba del 1,9% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de julio , junto con la incorporación por absorción de la suma no remunerativa correspondiente a ese mes.

El incremento completó el esquema acordado para junio, julio y agosto. Por ese motivo, para los pagos vinculados a las remuneraciones de agosto que se efectúen durante septiembre, la referencia es la escala que entró en vigencia el 1° de agosto .

El entendimiento entre la UOCRA y el sector empresario contempló tres aumentos consecutivos y acumulativos:

En junio y julio también se establecieron sumas no remunerativas , abonadas en dos partes iguales junto con la primera y segunda quincena de cada mes.

En agosto no se fijó una nueva suma extraordinaria. El monto no remunerativo correspondiente a julio fue incorporado por absorción a los salarios básicos junto con el incremento del 1,9%.

Construcción: cuánto cobran según la última escala de UOCRA

Para los trabajadores incluidos en el CCT 76/75, los jornales básicos establecidos desde agosto quedaron de la siguiente manera:

Zona A

Oficial especializado: $7.420 por hora

Oficial: $6.348 por hora

Medio oficial: $5.866 por hora

Ayudante: $5.399 por hora

Sereno: $980.858 mensuales

Zona B

Oficial especializado: $8.237 por hora

Oficial: $7.049 por hora

Medio oficial: $6.502 por hora

Ayudante: $6.020 por hora

Sereno: $1.092.719 mensuales

Zona C

Oficial especializado: $11.392 por hora

Oficial: $10.680 por hora

Medio oficial: $10.306 por hora

Ayudante: $10.007 por hora

Sereno: $1.639.782 mensuales

Zona C Austral

Oficial especializado: $14.841 por hora

Oficial: $12.695 por hora

Medio oficial: $11.732 por hora

Ayudante: $10.798 por hora

Sereno: $1.961.716 mensuales

Los valores corresponden a los salarios básicos establecidos por convenio. El ingreso final de cada trabajador puede variar de acuerdo con la cantidad de horas trabajadas, horas extras y otros adicionales convencionales.

UOCRA: los salarios del CCT 577/10

El acuerdo también alcanza a los trabajadores comprendidos en el CCT 577/10, destinado a tareas vinculadas con obras de redes de acceso, distribución y transporte.

En canalización, los valores básicos para la Zona A son:

Oficial especializado: $8.137

Oficial: $6.649

Medio oficial: $5.972

Ayudante: $5.383

Para líneas e instalación:

Oficial especializado: $8.352

Oficial: $6.801

Medio oficial: $6.028

Ayudante: $5.523

En tareas de empalme:

Oficial especializado: $8.586

Oficial: $7.004

Medio oficial: $6.285

Ayudante: $5.697

En las zonas B, C y C Austral se aplican los adicionales por zona desfavorable establecidos en el convenio, por lo que los jornales finales son superiores.

Qué estableció el acuerdo de la UOCRA

La negociación forma parte del segundo tramo de la paritaria anual abril de 2026-marzo de 2027 y fue homologada por la Secretaría de Trabajo el 2 de junio.

El acuerdo también mantiene un aporte extraordinario solidario del 2% mensual sobre los salarios sujetos a aportes y contribuciones legales para los trabajadores comprendidos en los convenios 76/75 y 577/10.

En el caso de los afiliados a la UOCRA, la cuota sindical absorbe ese porcentaje, por lo que no corresponde realizar una retención adicional por el mismo concepto.