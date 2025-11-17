Subió el dólar blue, a contramano del oficial, y la brecha se alzó a máximos en más de tres semanas

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta al cierre de la semana anterior , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Subió $5 y volvió a cotizar a contramano del tipo de cambio mayorista, que cayó por quinta rueda al hilo. La brecha se alzó al 3,5%, máximos desde el 22 de octubre.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cedió $16 y cerró en $1.387 .

El dólar CCL opera en $1.487,85 y la brecha con el dólar oficial queda en el 7,3%.

El dólar MEP cotiza a $1.445,96 y la brecha con el dólar oficial queda en el 4,3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 17 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 17 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.481,45, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 17 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s92.045, según Binance.