El dólar blue cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta al cierre de la semana anterior, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Subió el dólar blue, a contramano del oficial, y la brecha se alzó a máximos en más de tres semanas
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Mercados: el dólar oficial cayó, pero creció la brecha con paralelos; acciones caen y los bonos operan mixtos
Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 17 de noviembre
Subió $5 y volvió a cotizar a contramano del tipo de cambio mayorista, que cayó por quinta rueda al hilo. La brecha se alzó al 3,5%, máximos desde el 22 de octubre.
A cuánto cotizó el dólar oficial hoy, lunes 17 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cedió $16 y cerró en $1.387.
Valor del CCL hoy, lunes 17 de noviembre
El dólar CCL opera en $1.487,85 y la brecha con el dólar oficial queda en el 7,3%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 17 de noviembre
El dólar MEP cotiza a $1.445,96 y la brecha con el dólar oficial queda en el 4,3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 17 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 17 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.481,45, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 17 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s92.045, según Binance.
