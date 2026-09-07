El S&P Merval retrocede en la plaza local, sin la referencia de Wall Street

La bolsa porteña cede 0,5% en pesos, aunque avanza medida en dólares. Los mercados siguen de cerca la escalada del crudo y el movimiento de las tasas internacionales.

El S&P Merval opera con una leve caída este lunes, en una jornada marcada por la ausencia de operaciones en Wall Street por el feriado de Labor Day en Estados Unidos y por una nueva escalada del precio internacional del petróleo.

El principal índice de la bolsa porteña retrocede 0,5% a los 3.033.389,9100 en pesos , mientras que medido en dólares avanza 0,4% hasta los u$s1.935,07 . Dentro del panel líder predominan las bajas. Cresud cae 1,6%, seguida por Metrogas (-1,3%), BBVA Argentina (-1,08%) y Grupo Financiero Galicia (-0,7%).

Del otro lado, algunas acciones logran sostenerse en terreno positivo. Loma Negra encabeza las subas con un avance de 1,69%, mientras que YPF gana 0,8%, Transener 0,73% y Banco de Valores 0,5%.

La plaza local transita una rueda particular debido al feriado de Labor Day en Estados Unidos , que mantiene cerrado el mercado al contado de Wall Street. Sin embargo, los futuros estadounidenses operan y muestran un desempeño mayormente negativo. Los futuros del retroceden hasta 0,6%.

El movimiento se produce en medio de una nueva presión sobre los mercados internacionales por el comportamiento del petróleo y de los rendimientos de los bonos, factores que vuelven a poner en discusión las perspectivas para la inflación y las tasas de interés .

El petróleo vuelve a presionar a los mercados

El Brent cotiza cerca de u$s97 por barril, luego de una nueva escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán y de los ataques contra petroleros.

El crudo acumula un incremento cercano al 60% en lo que va del año, un avance que mantiene en alerta a los inversores por su potencial impacto sobre los precios y, en consecuencia, sobre las decisiones de política monetaria. En paralelo, el mercado sigue las negociaciones entre Irán y Omán para establecer una ruta temporal segura a través del estrecho de Ormuz. Teherán aseguró que las conversaciones se encuentran en su etapa final, una señal que permitió moderar parcialmente la presión sobre las cotizaciones del petróleo.

Actualmente, alrededor de 7 millones de barriles diarios de crudo y productos refinados atraviesan Ormuz, frente a unos 20 millones antes del comienzo de la guerra, según estimaciones de Macquarie.

En el ámbito local, la atención continúa estando sobre el tipo de cambio, la acumulación de reservas del Banco Central y el próximo dato de inflación que se conocerá este jueves 10 de septiembre.