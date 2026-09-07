Eduardo Duhalde visitó Santa Fe y habló de "compra de votos" en el Congreso

El expresidente inició una gira para articular su espacio, el Movimiento Productivo Argentino. Se reunió con el gobernador Maximiliano Pullaro y advirtió que la corrupción es el peor problema del país.

Eduardo Duhalde visitó este fin de semana Santa Fe, donde se reunió con el gobernador Maximiliano Pullaro , y advirtió por supuesta "compra de votos" en el Congreso, aunque aclaró que la acusación "no está probada".

El expresidente mantuvo un encuentro el sábado pasado con Pullaro, en el que analizaron la actualidad del país, al tiempo que coincidieron en la necesidad de una armado que tenga en cuenta la producción.

"Hoy recibí al expresidente Eduardo Duhalde para charlar sobre la situación actual del país. Un hombre que junto al Dr. Raúl Alfonsín defendieron y garantizaron el funcionamiento de las instituciones y la democracia en una etapa muy difícil de nuestro país. Gracias por el regalo del libro 'Don Raúl. Recordando a un demócrata'”, dijo en la ocasión el mandatario santafesino.

Posteriormente, Duhalde se trasladó a Córdoba para profundizar el armado de su espacio, el Movimiento Productivo Argentino. Desde allí ofreció una entrevista en la que compartió su visión de la actualidad, con fuertes críticas a Javier Milei .

En ese marco, el exgobernador bonaerense consideró que la corrupción es el "problema más grave" de la Argentina y anticipó que trabaja en una propuesta vinculada con la utilización de herramientas tecnológicas para combatir lo que definió como una “corrupción estructural”.

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“Si no eliminamos la corrupción en Argentina no hay salida, con cualquier presidente, de cualquier partido no hay salida”, comentó el expresidente a Cadena 3 Rosario.

Profundizando esa línea, habló sobre el Congreso nacional y afirmó: "Me parece que hay compra de votos”. Y amplió: “Hay personas que cambian y después su provincia tienen ventajas económicas”. De todos modos, aclaró que el hecho no está probado.

Por otra parte, el exmandatario se mostró en sintonía con la línea del PJ nacional, que rechaza la supresión de las PASO, y aseguró que, de lo contrario, se elegirán los candidatos a dedo. "Eso ya no es democracia”, aseguró.

Eduardo Duhalde avanza en un armado nacional propio.

Semanas atrás, en una entrevista con Ámbito, Eduardo Duhalde había definido al Gobierno de Javier Milei como "de pelea". Contrariamente, se declaró a favor de la "unión" y de "llevarnos bien". "Es un gobierno de pelea, así que, para mí, tiene que estar equivocado en su manera de manejarse", señalaron.

"Lo que quiero es que este señor cambie, que entienda en algún momento que así el país le va a ir cada vez peor". señaló específicamente sobre la figura del Presidente.

En esa misma charla, Duhalde dijo "ver mal" al peronismo. "Creo que hay que armar una cosa distinta. La gente no quiere votar partidos políticos. La gente está muy enojada porque le va cada vez peor y, bueno, los partidos políticos, cuando han estado, no le han mejorado la vida".

Dijo, además, que trabaja en el armado del Movimiento Productivo Argentino como partido político, con los instrumentos radicales y justicialistas.

"Es lo que siempre me tocó hacer a mí en mi vida política. Siempre goberné con la Unión Cívica Radical, pero con un tema central que hay que poner precisamente en el centro: el programa para terminar con la corrupción estructural, que es lo que ya han hecho muchos países en el mundo y que es imprescindible hacer. La corrupción es, para la gente, lo más destacable de estas épocas de gobierno, no solamente de este gobierno, sino también de gobiernos anteriores", finalizó.