Colapinto y Gasly le generaron casi u$s12 millones a Alpine en una sola carrera de Fórmula 1

El argentino terminó noveno en Monza tras una gran remontada y sumó dos puntos, mientras que el francés fue séptimo. Según el valor de referencia de cada unidad en la categoría, los ocho puntos obtenidos por la escudería representan u$s11,7 millones.

Franco Colapinto junto a Pierre Gasly le dieron casi u$s12 millones a Alpine tras el GP de Italia de la Fórmula 1.

El Gran Premio de Italia no solo dejó un resultado positivo para Alpine desde el punto de vista deportivo. La escudería francesa también consiguió un importante impacto económico gracias a la actuación de sus dos pilotos. Franco Colapinto y Pierre Gasly sumaron ocho puntos en Monza que, de acuerdo con el valor de referencia utilizado para calcular los ingresos de la Fórmula 1, representan u$s11.727.280.

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Colapinto protagonizó una de las remontadas de la jornada. El piloto argentino había largado séptimo y, tras la segunda largada, llegó a ubicarse en el tercer puesto luego del accidente de Charles Leclerc. Sin embargo, un despiste lo relegó hasta la posición 16.

Desde allí comenzó una nueva recuperación. Colapinto logró avanzar posiciones y finalmente cruzó la bandera a cuadros en el noveno lugar , resultado que le permitió sumar dos puntos para Alpine.

En términos económicos, esas dos unidades equivalen a aproximadamente u$s2.931.820, tomando como referencia el valor estimado de cada punto en función del reparto económico de la temporada anterior.

Gasly, por su parte, había arrancado el fin de semana con una gran noticia al conseguir la pole position. Sin embargo, durante la carrera no pudo mantener el ritmo de los equipos más fuertes y terminó en el séptimo lugar.

El francés aportó otros seis puntos, equivalentes a unos u$s8.795.460. De esta manera, los dos pilotos de Alpine acumularon ocho unidades y llevaron la cifra económica estimada hasta los u$s11,7 millones.

Cuánto vale un punto de Fórmula 1

La cuenta surge a partir del dinero distribuido en la Fórmula 1 durante la temporada 2025. El monto total utilizado como referencia alcanzó los u$s3.870 millones.

Considerando los 2.640 puntos que se disputan durante una temporada entre Grandes Premios y carreras Sprint, el valor promedio de cada unidad se ubicó en torno a los u$s1.465.910.

En términos económicos, fue una gran carrera para Alpine. Los seis puntos que se llevó Gasly equivalen a u$s8.795.460, mientras que las dos unidades de Franco suman u$s2.931.820. En total, generaron u$s11.727.280 solo por lo hecho en el GP de Italia. X

Con esa referencia, al puesto de Colapinto en términos económicos -sus dos puntos de Monza- representó casi u$s3 millones para Alpine, mientras que las seis unidades conseguidas por Gasly significaron cerca de US$8,8 millones.

Estos valores son una estimación y no implican que Alpine reciba ese dinero de manera inmediata después de la carrera. El reparto económico de la Fórmula 1 contempla distintos mecanismos y se determina sobre la base de los resultados de cada temporada.

Además, el cálculo toma como referencia los valores correspondientes a 2025, por lo que el monto definitivo correspondiente a 2026 puede variar.

Colapinto ya suma 21 puntos

El resultado de Monza también permitió a Colapinto alcanzar los 21 puntos en el campeonato de pilotos. El argentino permanece en el duodécimo puesto de la clasificación. Gasly, en tanto, llegó a 41 unidades y continúa décimo.

Para Alpine, el resultado tiene una doble lectura. Por un lado, sus dos pilotos volvieron a sumar puntos en una temporada en la que cada unidad resulta clave para mejorar su posición entre los constructores. Por otro, la actuación en Monza volvió a poner en evidencia el impacto que puede tener una buena carrera en las cuentas de una escudería de Fórmula 1.

En apenas un Gran Premio, Colapinto y Gasly sumaron ocho puntos y le aportaron a Alpine un valor estimado de casi u$s12 millones.

Los millones que gana cada piloto por GP, según la posición

Posición Puntos Millones por GP/Sprint (en U$D)

1° 25 pts 36.647.750

2° 18 pts 26.386.380

3° 15 pts 21.988.650

4° 12 pts 17.590.920

5° 10 pts 14.659.100

6° 8 pts 11.727.280

7° 6 pts 8.795.460

8° 4 pts 5.863.640

9° 2 pts 2.931.820

10° 1 pt 1.465.910

Print 1° 8 pts 11.727.280

Sprint 2° 7 pts 10.261.370

Sprint 3° 6 pts 8.795.460

Sprint 4° 5 pts 7.329.550

Sprint 5° 4 pts 5.863.640

Sprint 6° 3 pts 4.397.730

Sprint 7° 2 pts 2.931.820

Sprint 8° 1 pt 1.465.910