La millonaria industria de BTS: ¿Cuánto dinero genera el grupo de K-pop?

Giras, transmisiones pagas y carreras solistas convirtieron a estos siete artistas coreanos en una de las estructuras comerciales más poderosas de la música.

BTS se convirtió en uno de los mayores fenómenos internacionales de la música.

BTS pasó de debutar en una compañía relativamente chica en 2013 a generar montos que compiten con las mayores estrellas del entretenimiento mundial. Sus ingresos no dependen solamente de los discos, ya que cada presentación vende millones de entradas, accesos virtuales, merchandising y hasta estrenos en cines .

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Una selección de sus giras, conciertos virtuales y películas ya superan los u$s1.000 millones brutos . Y ese cálculo no incluye la mayor parte de las ventas musicales, regalías, reproducciones digitales, publicidad y actividades individuales de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

El éxito de la banda se pudo ver con “Love Yourself” y su extensión “Speak Yourself” , hechas entre 2018 y 2019. Fueron 62 presentaciones en distintos continentes que vendieron 2 millones de entradas y recaudaron u$s246,5 millones . Cuando la pandemia cerró los estadios, el negocio encontró otra vía. “Bang Bang Con: The Live” reunió en 2020 a 756.000 espectadores pagos de más de 100 países y “Map of the Soul ON” se acercó al millón.

Las giras mundiales son la parte más importante del negocio del grupo.

Entre ambos eventos virtuales, las ventas de accesos alcanzaron los u$s65,5 millones . Un año más tarde, “Muster Sowoozoo” tuvo 1,33 millones de espectadores y unos u$s76,7 millones . La vuelta a los estadios fue tendencia y cuatro recitales en Los Ángeles recaudaron u$s33,3 millones y otros cuatro en Las Vegas sumaron u$s35,9 millones.

Pero el nuevo récord llegó en 2026, ya que hasta el 11 de agosto, la gira mundial “Arirang” generó u$s433,2 millones con tan solo 38 conciertos y 2,3 millones de entradas vendidas. Solo durante mayo consiguió u$s127,8 millones con 12 fechas, la mayor recaudación mensual de un grupo registrada bajo la metodología actual de Billboard Boxscore. En julio, ocho shows sumaron otros u$s102,5 millones.

El streaming y las ventas digitales ampliaron sus fuentes de ingresos. Gentileza - @bts.bighitofficial

Las cifras de la música digital: ventas de discos, reproducciones y streaming

El negocio no termina cuando baja el telón, ya que las canciones, álbumes y plataformas digitales permiten que el catálogo continúe produciendo ingresos entre una gira y otra. El regreso discográfico con “Arirang” vendió 3,98 millones de copias solamente durante su primer día.

Las carreras individuales también fueron exitosas, por ejemplo, el disco debut de Jungkook, “Golden”, superó los 2,4 millones de ejemplares durante su primera semana y su sencillo “Seven” alcanzó el número uno del Billboard Hot 100. Jimin consiguió el mismo puesto con “Like Crazy”, mientras que RM y V tuvieron sus propios lanzamientos y acuerdos comerciales.

A esto se le suman las reproducciones en plataformas como Spotify y Apple Music, los ingresos de YouTube, derechos de autor, licencias y suscripciones. Sin embargo, la información disponible no es suficiente para calcular cuánto aportó cada una de estas fuentes.

Los integrantes también desarrollaron proyectos individuales fuera de la banda. Gentileza - @bts.bighitofficial

¿Cuánto ganan los integrantes de BTS por sus proyectos individuales?

Durante la pausa en las actividades colectivas por el servicio militar obligatorio, los siete miembros desarrollaron carreras propias que también generaron millones. Entre los participantes que más dinero facturaron están:

J-Hope recaudó u$s79,9 millones con 33 conciertos de “Hope on the Stage”

con 33 conciertos de “Hope on the Stage” Suga generó u$s57 millones con la gira “D-Day”

con la gira “D-Day” Jin alcanzó u$s46,1 millones con su tour de 2025

Estos montos corresponden a recaudación bruta, no al dinero que cada artista se queda personalmente. Lo mismo pasa con BTS como conjunto, ya que en 2019, cuando sus conciertos movían u$s170 millones, Forbes calculó ingresos antes de impuestos de u$s57 millones para la banda. Al año siguiente estimó otros u$s50 millones.

Los integrantes también obtuvieron acciones de su propia compañía. Antes de la salida a bolsa de Big Hit Entertainment en 2020, cada uno recibió 68.385 acciones, valoradas entonces en u$s8 millones por paquete. Con el tiempo, algunos vendieron parte de esas participaciones y la empresa pasó a llamarse HYBE.