La simpática reacción de Lionel Messi al firmar su figurita del Mundial 2026 que le dio un fanático + Agregar ámbito en









El astro argentino protagonizó un insólito momento luego de que un hincha interceptara su auto para pedirle un autógrafo. El momento se viralizó rápidamente en redes.

La divertida reacción de Lionel Messi al firmar la figurita del Mundial 2026 que le dio un fanático.

Horas después de que Lionel Messi encendiera las alarmas en el último partido del Inter de Miami tras ser reemplazado por una leve molestia en su pierna izquierda, en redes sociales se viralizó un divertido encuentro entre el futbolista y un fanático que le pidió firmar su figurita del Mundial 2026.

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El momento se dio cuando un fan interceptó el auto del astro argentino, que iba acompañado de su hijo Thiago, para que le firmara su estampa del álbum Panini y la cual le entregó junto a un marcador. “¿La saco o no?”, preguntó el diez por el envoltorio. Sin embargo, al momento de escribir, se dio cuenta de que la lapicera no funcionaba. “No anda esto”, soltó Messi ante la incredulidad del hincha.

A pesar de esto, acostumbrado a ser abordado por fanáticos arriba del coche, sacó un fibrón que él tenía guardado: “Tengo uno acá, mirá”. La escena que se viralizó fue cuando Messi, una vez que firmó la figurita, intentó darle el marcador que era suyo. “No, no. Es tuyo”, comentó el hincha, mientras que la Pulga se dio cuenta segundos después de la situación.

video messi figurita

La lesión de Messi que preocupó a todo Argentina Messi salió del partido de Inter Miami a los 73 minutos por una molestia en la pierna izquierda, a 17 días del debut de Argentina en la Copa del Mundo 2026 y en el último compromiso de la Major League Soccer (MLS) antes de la pausa por el torneo.

La inquietud creció cuando el astro argentino no se quedó en el banco tras ser reemplazado, sino que se dirigió directamente al vestuario junto a integrantes del cuerpo médico. En este sentido, el entrenador Guillermo Hoyos se refirió públicamente a su estado físico. “No tenemos información todavía, vamos a esperar los resultados de los estudios”, señaló en una primera respuesta. Más tarde, Hoyos detalló cuál fue el motivo que derivó en la salida del capitán argentino. “Es la fatiga. Él estaba cansado y el campo estaba pesado. Ante la duda, preferimos que no arriesgue”, afirmó el entrenador de las Garzas. Distintos medios deportivos confirmaron esta versión y aseguraron que el cambió fue "por que se le cargó el isquiotibial" y que no tiene ninguna lesión muscular.

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