Los argentinos Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli y Francisco Cerúndolo debutaron con triunfo este lunes en Roland Garros y avanzaron a la segunda ronda, en una jornada perfecta para el tenis nacional en París.
Pleno argentino este lunes en Roland Garros: tres triunfos y más presencia en segunda ronda
Navone, Ugo Carabelli y Cerúndolo ganaron sus partidos y se sumaron a otros compatriotas que ya avanzaron en el Grand Slam parisino.
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Navone fue el primero en salir a la cancha y venció con autoridad al estadounidense Jenson Brooksby por 6-4, 6-4 y 6-4, para meterse en la próxima instancia, donde enfrentará al checo Jakub Mensik.
Por su parte, Ugo Carabelli protagonizó un duelo más exigente ante Emilio Nava, también de Estados Unidos, y logró imponerse por 7 (12)-6 (10), 6-2 y 6-3. Aún resta definir su rival en la siguiente ronda.
En el cierre de la jornada, Cerúndolo tuvo un partido cambiante: comenzó firme, atravesó un tercer set complicado y finalmente selló su victoria por 6-3, 6-4, 6 (7)-7 (9) y 6-4 frente al neerlandés Botic van de Zandschulp.
Otros argentinos que ya dieron el primer paso en París
El domingo también había dejado buenas noticias para la delegación nacional, con las victorias de Thiago Agustín Tirante y Marco Trungelliti.
Tirante superó al español Pablo Llamas Ruiz en cuatro sets (6-3, 7 (8)-6 (6), 6 (5)-7 (7) y 6-0) y ahora se medirá con Alejandro Davidovich Fokina.
En tanto, Trungelliti tuvo un trámite más cómodo ante el francés Kyrian Jacquet, a quien derrotó por 6-4, 6-2 y 6-2, y en la próxima ronda enfrentará a Karén Jachánov.
La agenda de los argentinos que aún deben debutar
La participación argentina continuará este martes 26 de mayo con varios protagonistas en la primera ronda.
- Facundo Díaz Acosta se medirá con Zhang Zhizhen en la cancha 4 desde las 7.10.
- Sebastián Báez enfrentará a Román Burruchaga en la cancha 12 a partir de las 8.20.
- Juan Manuel Cerúndolo jugará contra Jacob Fearnley en la cancha 8 desde las 10.
- Francisco Comesaña se cruzará con Ethan Quinn en la cancha 12, también a las 10.