23 de febrero 2026 - 18:09

El dólar blue encadenó su segunda caída al hilo, pero la brecha con el oficial se estiró al 4%

El billete paralelo retrocedió $5 este lunes, y se sostiene por encima de la franja de los $1.425.

El dólar blue tocó su nivel más bajo en casi dos semanas.

El dólar blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El billete paralelo retrocedió $5 este lunes y alcanzó su nivel más bajo en casi dos semanas. No obstante, la brecha con el dólar oficial llegó al 4% por el descenso del tipo de cambio mayorista.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, lunes 23 de febrero

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.370,5 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 23 de febrero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.807

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 23 de febrero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.440,77, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 23 de febrero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s64.258,25, según Binance.

