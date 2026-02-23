El dólar blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue encadenó su segunda caída al hilo, pero la brecha con el oficial se estiró al 4%
El billete paralelo retrocedió $5 este lunes, y se sostiene por encima de la franja de los $1.425.
Economía lanza un bono en dólares: buscará captar hasta u$s2.000 millones para pagar vencimientos de julio
Mercados: el dólar oficial y los paralelos retroceden; ADRs y bonos caen
El billete paralelo retrocedió $5 este lunes y alcanzó su nivel más bajo en casi dos semanas. No obstante, la brecha con el dólar oficial llegó al 4% por el descenso del tipo de cambio mayorista.
A cuánto operó el dólar oficial hoy, lunes 23 de febrero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.370,5 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 23 de febrero
El dólar CCL cotiza a $1.420,34 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 3,6%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 23 de febrero
El dólar MEP cerró a $1.394,84 y la brecha con el dólar oficial es de 1,8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 23 de febrero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.807
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 23 de febrero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.440,77, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 23 de febrero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s64.258,25, según Binance.
