Plazo fijo con tasas bajas: cuánto gano si deposito $300.000 a 30 días

Con tasas bajas en sucursal y mayores por homebanking, conocé cuánto podés ganár al invertir mediante esta modalidad.

El Banco Nación ofrece tasas menores en sucursal que por canales electrónicos. Ámbito

Ante la persistencia de tasas relativamente moderadas en plazos fijos tradicionales, muchos ahorristas se preguntan cuánto pueden ganar en 30 días al invertir de esta manera. La respuesta depende del canal elegido: por sucursal física, las tasas suelen ser más bajas que las ofrecidas a través de homebanking o canales electrónicos.

La Tasa Nominal Anual (TNA) para un plazo fijo tradicional por sucursal bancaria puede ubicarse en torno al 20,50%, mientras que por homebanking las tasas suben y pueden alcanzar alrededor del 25,00% en febrero de 2026.

Plazo Fijo Plata Plazo fijo en febrero 2026: cuánto gano si invierto $300.000 a 30 días Tomando como base una TNA de 20,50% en sucursal, la ganancia aproximada para un plazo fijo tradicional de $300.000 a 30 días es de $5.054,79 pesos, lo que lleva el monto total acreditado al vencimiento a $305.054,79 pesos. Esto representa el rendimiento típico cuando se opera directamente en ventanilla sin promociones por canal digital.

Por otra parte, si la colocación se hace a través de homebanking con una TNA de alrededor de 25,00%, la ganancia mensual estimada para el mismo capital de $300.000 es de $6.164,38 pesos aproximadamente, resultando en un total al vencimiento de $306.164,38 pesos.

Estas cifras reflejan cómo la elección del canal de contratación puede impactar directamente en la rentabilidad de un plazo fijo, incluso con tasas que parecen similares en términos porcentuales. Con el mismo capital inicial, optar por canales electrónicos suele mejorar el rendimiento de los ahorros, aun cuando las tasas no son extraordinariamente altas.

Aunque las tasas de plazo fijo en bancos tradicionales como el Banco Nación no son tan elevadas en comparación con otros instrumentos de inversión más riesgosos, ofrecen trasparencia, seguridad y certeza de rentabilidad al final del período pactado. Para quienes buscan preservar capital y obtener un rendimiento definido a 30 días sin volatilidad, el plazo fijo sigue siendo una opción útil y rentable.

