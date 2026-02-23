El CFI y Misiones presentaron un plan de infraestructura estratégica que será elevado al BID + Seguir en









La iniciativa fue elaborada en conjunto por el gobierno de Hugo Passalacqua y el Consejo Federal de Inversiones. Apunta a ordenar y priorizar proyectos clave para el desarrollo productivo y gestionar financiamiento internacional.

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Gobierno de Misiones presentaron en Posadas el Plan de Infraestructura Estratégica provincial, una herramienta diseñada para planificar, jerarquizar y estructurar proyectos considerados clave para el crecimiento productivo y territorial. El trabajo fue encabezado por el gobernador Hugo Passalacqua y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, en el marco de la Hoja de Ruta para el Desarrollo.

El documento consolida una cartera priorizada de iniciativas con impacto social, económico y productivo, tras un proceso de relevamiento técnico y articulación con los principales sectores de la matriz provincial. Según se informó, el plan será presentado ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para gestionar su financiamiento.

Passalacqua remarcó que la infraestructura y la previsibilidad son factores centrales para atraer inversiones y subrayó la necesidad de políticas de largo plazo que faciliten tanto la llegada de insumos como la exportación. Lamothe, en tanto, destacó el carácter replicable del trabajo desarrollado en Misiones y la importancia de fortalecer las capacidades técnicas provinciales para formular y ejecutar proyectos estratégicos.

La jornada incluyó además la presentación de nuevas herramientas orientadas al financiamiento productivo y la eficiencia energética, un encuentro con la red Alumni de la Escuela Federal de Desarrollo y visitas a emprendimientos locales, con el objetivo de profundizar la articulación con el entramado productivo misionero.