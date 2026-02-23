El BCRA volvió a comprar dólares y las reservas alcanzaron su pico desde la previa electoral de 2019 + Seguir en









La autoridad monetaria adquirió otros u$s95 millones. Es uno de los factores que impulsa a las reservas, junto a la mejora de cotizaciones y el ingreso por deudas provinciales.



El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC) en el comienzo de esta nueva semana. Mientras tanto, las reservas alcanzaron un pico en más de seis años, principalmente por la suba en cotizaciones.

Este lunes la autoridad monetaria terminó con un saldo positivo de u$s95 millones. De este modo, en lo que va del año ya sumó unos u$s2.507 millones.

Este es uno de los factores que viene impulsando las reservas brutas internacionales, que durante esta jornada treparon a u$s46.634 millones, máximo desde el 21 de octubre de 2019, previo a las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Alberto Fernández.

Sin embargo, los principales drivers de la mejora de reservas son otros. Por un lado, el efecto alcista en el precio de los activos que el BCRA tiene y no son "billete verde". Un ejemplo es el fortalecimiento del oro, elegido como activo "refugio" ante la mayor debilidad del dólar, en un contexto de pobres datos económicos en EEUU y derrota de Donald Trump en la justicia por los aranceles.

En paralelo, las emisiones de deuda de las provincias también están haciendo lo suyo. El pasado viernes Santa Fe habría ingresado u$s800 millones al banco provincial por su salida a los mercados internacionales.

Mientras el BCRA acumula reservas, el dólar profundiza sus retrocesos En este marco, el dólar oficial mayorista extendió su dinámica bajista al retroceder $5,5 a $1.370,5 para la venta. La brecha contra el techo de la banda cambiaria, que es hoy es de $1.600,66, alcanzó un 16,8%, su nivel más alto desde el 1 de julio de 2025. La liquidación de divisas por parte de provincias y empresas favorecieron esta pax cambiaria, a la vez que las tasas positivas generaron recientemente incentivos para reactivar el carry trade. No obstante, hay economistas que perciben ya demasiado barato al tipo de cambio. Números oficiales del BCRA muestran que, en términos reales, el tipo de cambio actual es el más apreciado desde mediados de 2025.