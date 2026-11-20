Este material funciona como un documento sonoro para revivir toda la discografía que marcó a una generación y transformó la escena musical.

Los Brujos , la legendaria banda argentina de rock alternativo, estrena álbum en vivo: #TeatroBeatCore , un trabajo que plasma la crudeza y la energía arrolladora que desplegaron sobre los escenarios a lo largo de su carrera a través de 15 canciones.

Este material funciona como un documento sonoro para revivir toda la discografía que marcó a una generación y transformó la escena musical. Con un sonido directo, maduro y fiel a su estilo único, Los Brujos reafirman por qué su ritual sigue más activo que nunca.

Editado y distribuido por PopArt Discos, #TeatroBeatCore reúne 15 canciones que destacan la esencia más eléctrica y sónica de la banda en vivo, repasando clásicos como “Kanishka”, “La Bomba”, “Aguaviva” y “Psicosis Total”, entre otros.

El álbum cuenta, además, con la participación especial de figuras clave tanto de la escena musical argentina como de la propia historia de Los Brujos : incluye las colaboraciones de Fran Bochatón (Peligrosos Gorriones) en “Cachorro de Tierra”, Nikka Lorach en “Kanishka” y “Mi Papi no te quiere”, y el aporte de Tweety González en sintetizadores para “Gagarín”. A este encuentro se sumó Morticia Flowers , cantante y artista visual de la formación fundacional, quien regresó para compartir voces.

Los Brujos es una de las bandas más influyentes e innovadoras del rock alternativo en América Latina. Nacidos en 1988 en Turdera (Buenos Aires), irrumpieron en el cierre de los ochenta y lideraron la movida emergente de los noventa.

La identidad de su autodenominado sonido beatcore —una frenética mezcla de punk, grunge y beat de los sesenta— y sus presentaciones en el circuito under evocan ciclos míticos en Cemento y el Parakultural. Allí, sus shows se convirtieron en íconos estéticos y resultaron sumamente excitantes para un público que salía de una movida dark totalmente opuesta. De este modo, fueron pioneros en abrir las puertas a los movimientos que luego dieron forma al nuevo rock argentino.

Con el padrinazgo de Daniel Melero y Gustavo Cerati, y un himno inoxidable como «Kanishka», el grupo revolucionó la escena local. Su originalidad los llevó a editar discos esenciales (Fin de Semana Salvaje, San Cipriano, Guerra de Nervios) y a telonear a gigantes de la talla de Nirvana, Iggy Pop y Beastie Boys.

En 2014, su disco de estudio PONG concretó la reunión que marcó su regreso a los escenarios. Hoy, su formación actual —Alejandro Alaci, Gabriel Guerrisi, Fabio «Rey» Pastrello, Quique Ilid y Goyo Martínez— demuestra una vigencia inquebrantable. El lanzamiento del registro en vivo #TEATROBEATCORE es el reflejo de que su vanguardia salvaje y su estética son atemporales.