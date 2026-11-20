El análisis de ondas sísmicas permitió detectar una zona saturada de fluidos con posibles concentraciones de cobre, zinc y plomo.

El hallazgo se produjo en Montserrat, una isla del Caribe donde el volcán Soufrière Hills inició un período eruptivo en 1995.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford identificó una posible reserva subterránea de fluidos calientes y salinos a unos dos kilómetros de profundidad bajo el volcán Soufrière Hills, en la isla caribeña de Montserrat.

El hallazgo apunta a la existencia de una concentración de metales que podría aportar información sobre cómo se forman algunos yacimientos minerales y abrir nuevas posibilidades para la exploración de recursos geotérmicos.

El estudio fue publicado el 19 de agosto en la revista científica Geophysical Research Letters . Sus autores analizaron las ondas sísmicas generadas por terremotos locales y reconstruyeron las características del subsuelo. Los resultados mostraron una zona saturada de fluidos que, por sus propiedades físicas y su ubicación, sería compatible con una lente de salmuera de origen magmático.

La investigación identificó una anomalía subterránea ubicada aproximadamente entre 1,8 y 2,5 kilómetros de profundidad . Es una zona con una proporción elevada entre las velocidades de propagación de dos tipos de ondas sísmicas, además de una velocidad alta para las ondas compresionales. Esa combinación llevó a los investigadores a proponer que el área contiene líquidos concentrados en los poros y fracturas de las rocas.

La hipótesis principal es que se trata de una lente de salmuera magmática: un volumen de líquido extremadamente salado que se separa de los gases liberados por el magma durante su ascenso. A diferencia del vapor, que puede seguir subiendo hacia la superficie, la salmuera tiene una densidad elevada y puede quedar atrapada en formaciones rocosas subterráneas.

La importancia del reservorio está en los elementos que esos líquidos pueden transportar. Los investigadores señalan que las salmueras magmáticas tienen capacidad para concentrar metales como cobre, zinc y plomo, además de otros elementos de interés económico.

Cómo lograron "radiografiar" el interior del volcán sin perforar la tierra

Para reconstruir el subsuelo, el equipo utilizó una técnica conocida como tomografía sísmica. El método consiste en estudiar cuánto tardan las ondas producidas por los terremotos en atravesar distintas capas de roca.

Como las ondas cambian su velocidad según la composición, la temperatura y la presencia de líquidos o gases, esas variaciones permiten construir modelos de las estructuras que se encuentran bajo la superficie.

En este caso, los investigadores reunieron información de ondas P y S. Las primeras son ondas compresionales que se propagan mediante movimientos de compresión y expansión del material. Las segundas son ondas de corte, cuyo desplazamiento ocurre de manera perpendicular a la dirección de propagación y que no atraviesan líquidos.

El equipo llevó a cabo una inversión conjunta de los tiempos de llegada de ambos tipos de ondas y de la ubicación de los terremotos locales. También calculó la relación entre sus velocidades, conocida como Vp/Vs. Esa comparación fue importante para distinguir una zona saturada de líquidos de otras estructuras que podrían generar señales parecidas, como una acumulación de magma.

La diferencia es relevante porque una cámara magmática y un reservorio de salmuera no tienen el mismo comportamiento sísmico. La presencia de roca fundida suele reducir las velocidades de las ondas P y S, mientras que los líquidos en los poros pueden elevar la velocidad de las ondas compresionales sin producir el mismo efecto sobre las ondas de corte.

Por qué esta salmuera caliente es clave para entender la formación de minerales

El proceso empieza cuando el magma asciende y libera gases y fluidos ricos en componentes químicos. A medida que disminuyen la presión y la temperatura, esa mezcla puede separarse en dos fases: una líquida, muy salina y densa, y otra gaseosa, con menor concentración de sales.

La mayor parte de los metales tiende a concentrarse en la fase líquida porque los compuestos de cloro presentes en la salmuera facilitan su transporte. El fluido puede acumularse en rocas porosas y quedar retenido a cierta profundidad. Con el paso del tiempo, esos procesos pueden contribuir a formar depósitos minerales.

El vapor, en cambio, tiene menor capacidad para transportar la mayoría de esos metales, aunque puede concentrar elementos como oro, plata, arsénico y boro en determinadas condiciones químicas. También transporta calor hacia niveles más superficiales, donde puede alimentar sistemas hidrotermales y manifestarse mediante fumarolas.

El potencial oculto: metales críticos y energía geotérmica

El interés por estos reservorios va más allá de la geología. El cobre, el zinc, el litio, el oro y la plata tienen aplicaciones industriales y tecnológicas, y algunos son fundamentales para fabricar componentes que se usan en redes eléctricas, baterías, paneles solares y vehículos eléctricos. Encontrar concentraciones naturales de esos elementos en fluidos subterráneos podría abrir una alternativa a la minería convencional.

La Universidad de Oxford investiga desde hace años la posibilidad de recuperar metales directamente de salmueras geotérmicas. La propuesta consiste en aprovechar fluidos calientes que circulan bajo tierra, extraer los elementos de interés y gestionar el líquido restante dentro del sistema. Sin embargo, no todos los reservorios tienen una composición adecuada ni permiten una extracción económicamente viable.

La otra oportunidad es la energía geotérmica. El vapor y los líquidos calientes acumulados en profundidad pueden utilizarse para producir electricidad o aportar calor. En Montserrat ya existen sistemas geotérmicos más superficiales, pero el nuevo trabajo aporta información sobre una posible fuente magmática que podría alimentarlos.