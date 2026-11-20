"Shacá la bashura": la llamativa campaña de concientización en San Isidro para la recolección de residuos + Agregar ámbito en









Su municipalidad instó de esta forma a los vecinos a respetar los horarios de la eliminación de residuos. Confesaron que quisieron hacerlo "en su propio idioma", aprovechando el chiste que burla el acento de los habitantes de la localidad.

“En San Isidro venimos contando que el horario para sacar la basura es de 18 a 20. Pero capaz nos faltaba decirlo en nuestro propio idioma", sostuvieron las autoridades. Zona Norte Diario

La Municipalidad de San Isidro lanzó una curiosa campaña para informar el horario para sacar la basura, con un mensaje que llamó la atención en los afiches callejeros: “Shacá la bashura de 18 a 20”.

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Se trata de la comuna del intendente Ramón Lanús, del PRO, quien quiso apelar a un recordado acento local que recurre a la “sh” para hablar y se suele asociar a las personas de ingresos altos que viven en la zona norte. Este mismo recurso humorístico fue muy utilizado en programas de televisión y de radio de los años noventa.

"Shacá la bashura": la llamativa campaña de San Isidro que generó reacciones en los vecinos “En San Isidro venimos contando que el horario para sacar la basura es de 18 a 20. Pero capaz nos faltaba algo: decirlo en nuestro propio idioma. Así que quisimos probarlo en idioma shanishidrense”, explicaron desde el municipio a a Infobae.

Además, agregaron que “esta campaña nace de un chiste que nos suelen hacer a los sanisidrenses". Zona Norte Diario Además, agregaron que “esta campaña nace de un chiste que nos suelen hacer a los sanisidrenses. Quisimos aprovechar ese humor para llamar la atención y generar conciencia sobre sacar la basura en el horario correspondiente para mantener nuestros barrios más limpios”, remarcaron.

Desde la municipalidad comentaron que la intención es lograr “un San Isidro cada día más lindo, más limpio y mejor para vivir. Y para lograrlo, necesitamos del compromiso de todos los vecinos”.

View this post on Instagram La reacción de los vecinos de San Isidro Algunos vecinos se tomaron con humor el aviso, con comentarios como: "Muy jugado .. pero efectivo! Nadie habló nunca del horario de sacar la basura como ahora... ". Otro agregó: "She que te iba a deshir" ("no sé qué te iba a decir").



Otros, en cambio, hicieron alusión a los costos de vida en esa localidad de la Zona Norte: "Fortunas por mes te pagamos para que muestres que ni siquiera conocés la diversidad que alberga tu distrito!" o "me jodés que el ABL que garpo se gasta en esto?", fueron algunos de ese estilo. también se pudo leer a otor usuario expresando: "Un espanto leer eso, hablen bien, decadencia total".