Bombazo en la Fórmula 1: el brasileño Rafael Câmara reemplazará a Esteban Ocon en el equipo Haas + Agregar ámbito en









Esteban Ocon tuvo un roce con uno de los dirigentes de la escudería, no le permitieron correr el Gran Premio anterior y decidieron que no formara parte del equipo con efecto inmediato.

Rafael Cámara, piloto de Brasil, reemplazará a Esteban Ocon en la Fórmula 1, con efecto inmediato.

Rafael Câmara, piloto brasileño de 21 años, reemplazará a Esteban Ocon en Haas a partir de la carrera que viene, en Brasil. Este movimiento se confirmó este martes por la tarde después de que el corredor titular haya sido apartado de la escudería tras discutir con Ayao Komatsu, el jefe del equipo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sin ir más lejos, en el último Gran Premio de México, Ocon fue reemplazado por el piloto de reserva Ryo Hirakawa a partir del día sábado. Su pelea con Komatsu se dio después de las prácticas libres del viernes, la cual todavía no se detalló, pero existen los rumores de que el francés lo sujetó a la altura del hombro con una fuerza indebida y eso molestó al japonés.

Ayao Komatsu, el jefe del equipo Haas. En referencia a los sucedido con el francés, el director del equipo se expresó en el comunicado del reemplazo: “Ya le hemos comunicado a Esteban Ocon que no volverá a ocupar un asiento de carrera en TGR Haas F1 Team durante esta temporada”, aseguró. Y agregó: “Las conversaciones que finalmente tuvieron lugar entre el equipo y Esteban siguen siendo un asunto interno, y continuaremos respetando el carácter privado de las situaciones que se desarrollan a puertas cerradas”.

En cuanto a Câmara, ya estaba oficializado como el nuevo conductor titular de Haas para la temporada 2027 y su dupla con Oliver Bearman comenzaba a sonar fuerte dentro de la categoría. Aún así, este imprevisto ayudará al equipo a que su adaptación sea mucho más progresiva y, sobre todo, a entender mucho más rápido al auto con sus nuevas reglas.

Rafa Cámara, el nuevo piloto de Haas. Rafael Camara El piloto brasileño es junior de Ferrari, por lo que esta decisión de subirlo tenía que ser contemplada por la escudería italiana. Debido a esto, no debutó directamente en México. Por otra parte, la mayor seguridad que le provee al equipo es que lidera el campeonato de la Fórmula 2, y que en los test privados deslumbró a los ingenieros con los tiempos, teniendo en cuenta que no es un auto al que está acostumbrado.

Respecto a la elección para ascender a Câmara, Komatsu argumentó en el anuncio oficial: “Después de su excelente desempeño en las pruebas TPC de agosto, conocemos las capacidades de Rafa y estamos deseando darle la bienvenida al equipo este fin de semana y trabajar con él durante su debut en la Fórmula 1 al volante del VF-26 en Brasil”, sentenció. Cámara y Hirakawa, las dos opciones de Haas hasta fin de año. De todos modos, lo que aún no está confirmado es que sea el piloto oficial hasta el final de la temporada 2026, sino que la opción de que se repartan las carreras restantes –en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi– con Hirakawa, todavía es latente.