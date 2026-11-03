Wall Street busca dejar atrás la volatilidad y opera al alza, con las elecciones de EEUU de fondo

Los futuros de las acciones estadounidenses tienen dificultades para encontrar una tendencia, ya que los inversionistas se muestran reacios a asumir riesgos a pocas horas de que comience la votación en las elecciones de medio término.

Los resultados financieros poco alentadores de las grandes empresas tecnológicas y sus ambiciosos objetivos de gasto de capital han inquietado a Wall Street.

Una nueva ola de inquietud en torno a la inteligencia artificial (IA) ejerció presión sobre los mercados bursátiles mundiales el martes, extendiendo la volatilidad del arranque de semana , mientras los inversionistas esperaban con gran expectativa el inicio de la votación en las cruciales elecciones de medio plazo de EEUU .

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Los inversionistas de Polymarket estiman que hay un 77% de probabilidades de que los demócratas ganen ambas cámaras del Congreso de EEUU , un resultado que podría dar lugar a una supervisión más estricta de la inteligencia artificial y a una mayor regulación corporativa.

Los resultados financieros poco alentadores de las grandes empresas tecnológicas y sus ambiciosos objetivos de gasto de capital han inquietado a Wall Street las últimas semanas, lo que ha hecho que el resultado de las elecciones sea objeto de un mayor escrutinio por parte del mercado.

"Una victoria demócrata en ambas cámaras limitaría la capacidad de Trump para avanzar con nuevas iniciativas legislativas, aunque también podría complicar las negociaciones fiscales", plantearon desde Porfolio Personal Inversores (PPI) en su análisis diario.

Explicaron que "con buena parte de un avance demócrata ya incorporado en los precios" , la atención estará especialmente puesta en la composición final del Senado y en cuánto se aleje el resultado de las expectativas. "De todos modos, la definición del control de ambas cámaras podría demorar varios días", aclararon.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,26%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,80%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,63% a la baja.

El índice del dólar, que mide el valor de la divisa frente a una cesta de monedas similares, sube 0,10% a 101,73, luego de que el lunes alcanzara su nivel más bajo en un mes. Por su parte, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió 0,82 puntos básicos, hasta el 4,930%.

Los mercados de Asia y Europa operan a la baja. Depositphotos

Las claves en el resto de los mercados

En el Viejo Continente, las bolsas caen el martes, con las acciones tecnológicas entre las más lastradas, ya que la preocupación sobre una posible inversión desmedida en IA pesó sobre el ánimo de los inversores, mientras que los informes sobre la escalada de tensiones en Medio Oriente redujeron aún más el apetito por el riesgo.

El Euro Stoxx cae 0,12%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 0,26% y el CAC francés sube 0,03%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido corrige 0,84%.

En Asia, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,57%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 0,82%. Mientras, el Kospi surcoreano bajó 3,59% y el Nikkei 225 japonés descendió 0,33%.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 1,6% hasta u$s106,5 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 2%, hasta los u$s98,5 el barril.