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13 de octubre 2026 - 16:58

El dólar blue rebotó tras el fin de semana largo y se despegó de la cotización oficial

La divisa paralela trepó $10 este martes y estiró la brecha con el tipo de cambio mayorista, que se consolidó sobre el 2%.

El dólar blue avanzó en el primer día hábil de la semana.
El dólar blue avanzó en el primer día hábil de la semana.
Depositphotos

El dólar blue subió y cerró a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta este martes, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el billete informal logró despegarse de la cotización oficial en el Banco Nación, que hoy cerró en $1.535 para la venta, luego de varios días de paridad.

La divisa paralela trepó $10 (0,7%) y avanzó en el primer día hábil de la semana, luego de arrastrar dos jornadas sin subas. A su vez, la brecha con el tipo de cambio en el segmento mayorista volvió a subir y se ubicó en un 2,5%.

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A cuánto cerró el dólar oficial hoy, martes 13 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.512,5 para la venta.

Valor del dólar MEP hoy, martes 13 de octubre

El dólar MEP opera a $1.537,68 y la brecha con el dólar oficial es de 1,7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 13 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.995,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 13 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.612,75.

Valor de Bitcoin hoy, martes 13 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s83.181,63, según Binance.

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