El dólar blue rebotó tras el fin de semana largo y se despegó de la cotización oficial

La divisa paralela trepó $10 este martes y estiró la brecha con el tipo de cambio mayorista, que se consolidó sobre el 2%.

El dólar blue avanzó en el primer día hábil de la semana.

El dólar blue subió y cerró a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta este martes, según los operadores de la city consultados por Ámbito . Así, el billete informal logró despegarse de la cotización oficial en el Banco Nación, que hoy cerró en $1.535 para la venta, luego de varios días de paridad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La divisa paralela trepó $10 (0,7%) y avanzó en el primer día hábil de la semana, luego de arrastrar dos jornadas sin subas. A su vez, la brecha con el tipo de cambio en el segmento mayorista volvió a subir y se ubicó en un 2,5%.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.512,5 para la venta.

Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco .

El dólar CCL opera a $1.609,54 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,4% .

Valor del dólar MEP hoy, martes 13 de octubre

El dólar MEP opera a $1.537,68 y la brecha con el dólar oficial es de 1,7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 13 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.995,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 13 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.612,75.

Valor de Bitcoin hoy, martes 13 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s83.181,63, según Binance.