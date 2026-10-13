El dólar blue subió y cerró a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta este martes, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el billete informal logró despegarse de la cotización oficial en el Banco Nación, que hoy cerró en $1.535 para la venta, luego de varios días de paridad.
El dólar blue rebotó tras el fin de semana largo y se despegó de la cotización oficial
La divisa paralela trepó $10 este martes y estiró la brecha con el tipo de cambio mayorista, que se consolidó sobre el 2%.
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La divisa paralela trepó $10 (0,7%) y avanzó en el primer día hábil de la semana, luego de arrastrar dos jornadas sin subas. A su vez, la brecha con el tipo de cambio en el segmento mayorista volvió a subir y se ubicó en un 2,5%.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, martes 13 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.512,5 para la venta.
Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Valor del CCL hoy, martes 13 de octubre
El dólar CCL opera a $1.609,54 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,4%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 13 de octubre
El dólar MEP opera a $1.537,68 y la brecha con el dólar oficial es de 1,7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 13 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.995,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 13 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.612,75.
Valor de Bitcoin hoy, martes 13 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s83.181,63, según Binance.
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