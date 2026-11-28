El exmandatario presentará la producción audiovisual este lunes en La Rural. Entre los invitados también figuran varios funcionarios del Gobierno de Javier Milei que integraron su administración.

Macri invitó a Bullrich al estreno de su documental.

El expresidente Mauricio Macri invitó a la titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich , al preestreno del documental La Tarea Conjunta , en un gesto de acercamiento político tras un período de distanciamiento entre ambos dirigentes.

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La presentación se realizará este lunes 30 de noviembre en el predio ferial de La Rural , en el barrio porteño de Palermo. Se espera la presencia de alrededor de mil invitados, entre dirigentes políticos, empresarios y referentes de la oposición.

La convocatoria del fundador del PRO también alcanzó a varios funcionarios que formaron parte de su administración y que actualmente ocupan cargos de relevancia dentro del Gobierno de Javier Milei .

Entre quienes confirmaron su asistencia se encuentran el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; el ministro de Economía, Luis Caputo ; y el titular de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger .

La lista de invitados también incluye a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva ; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques ; el canciller, Pablo Quirno ; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili .

Ambos dirigentes se distanciaron luego de que Bullrich deje el PRO. Redes

La invitación de Mauricio Macri a Patricia Bullrich en medio de las tensiones políticas

La convocatoria a Bullrich adquiere especial relevancia por el recorrido político de la actual senadora, quien presidió el PRO y fue candidata presidencial de Juntos por el Cambio en las elecciones de 2023, antes de incorporarse al Gobierno libertario.

Actualmente, la exministra de Seguridad conduce la bancada oficialista en la Cámara alta, en un escenario atravesado por tensiones internas con la conducción de La Libertad Avanza.

El estreno del documental también se produce en un contexto de distanciamiento entre Macri y el Gobierno nacional, aunque ambos espacios mantienen instancias de cooperación parlamentaria y concretaron acuerdos electorales durante los comicios legislativos de 2025.

De qué trata La Tarea Conjunta, el documental sobre la gestión de Mauricio Macri

La producción audiovisual, dirigida por el cineasta Pablo Racioppi, recorre algunos de los principales acontecimientos de la gestión presidencial de Cambiemos, entre 2015 y 2019.

El documental pone especial énfasis en los incidentes registrados durante el tratamiento de la reforma previsional de 2017 y en las movilizaciones ciudadanas que acompañaron la campaña presidencial de Macri en 2019.