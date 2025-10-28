Solicitan la suspensión de la conductora que arrastró a un hombre sobre el capot en Hurlingham

Este tipo de medidas buscan sancionar a quienes detrás de un volante limitan las libertades y amenazan la integridad física de quienes respetan las normas de tránsito.

El joven de 19 años fue arrastrado varias cuadras sobre el capot de una camioneta tras un choque en Hurlingham.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación inmediata de la Licencia Nacional de Conducir de la mujer que arrastró a un joven sobre el capot de su vehículo en las calles de Hurlingham , provincia de Buenos Aires.

Tras la identificación de la conductora, de 35 años, las autoridades de la jurisdicción que emitió su licencia deberán notificarla para que se someta a exámenes psicofísicos y de evaluación que determinen si está en condiciones de volver a conducir.

Desde la ANSV destacaron que estas medidas buscan sancionar a quienes, detrás de un volante, ponen en riesgo la integridad física de otros y vulneran las normas de tránsito, promoviendo la seguridad vial en todo el país.

El hecho ocurrió este martes en la intersección de avenida Vergara y Julio Argentino Roca, cerca de las vías del tren Urquiza. Según relató Jeremías, hermano del conductor del Fiat, su familiar aguardaba el verde de un semáforo cuando la camioneta lo impactó desde atrás.

Tras descender del vehículo para verificar el estado de la conductora y su hija menor, el joven solicitó la documentación del automóvil, paso indispensable para iniciar los trámites con el seguro. Ante el pedido, la mujer dijo no tener los papeles y propuso resolver la situación de manera informal, lo que fue rechazado.

La tensión continuó cuando la conductora le pidió que la acompañara hasta su casa para buscar la documentación. Tras una nueva negativa, arrancó la camioneta, impactando nuevamente contra el joven, quien se sujetó del capot. La huida se extendió por varias calles, incluyendo dos en contramano sobre la calle Isabel de Maestro.

El recorrido fue registrado por cámaras de videovigilancia del municipio. En las imágenes se observa al joven de 19 años aferrado al vehículo, con su cuerpo sobre el capot y sujetando las barras del portapaquete, mientras patea el parabrisas en un intento por detener la marcha.

Finalmente, un automóvil particular interceptó la T-Cross, obligando a la conductora a detenerse. La policía, previamente alertada por un llamado al 911, trasladó a ambos a la comisaría 1° de Hurlingham, al tiempo que una ambulancia asistió al joven, quien recibió atención médica por heridas leves.