28 de octubre 2025 - 20:29

La AFA anunció el aumento de las entradas en todas las categorías del futbol argentino

Según informó la AFA en el Boletín n°6781, Primera Nacional, Primera “B”, Primera “C”, Femenino y Futsal.

La AFA notificó un aumento en el precio de las entradas para todas las divisiones del futbol argentino.

La AFA, (Asociación del Futbol Argentino) notificó este martes los aumentos para muchas de las categorías del futbol local. Para la primera división, el aumento paso de $23.000 a $30.000. La suba se dio a conocer a través del Boletín Nº6.781, emitido por la casa madre del futbol argentino.

Las tarifas se dividen en tres segmentos: entrada general, para jubilados y pensionados, y para menores. En la Primera División, el valor de una entrada general alcanza los $30.000, mientras que para jubilados y pensionados pasará de $11.500 a $15.000 y para menores, de $6.500 a $7.500.

Aumento de las entradas en el ascenso del futbol argentino

En la Primera Nacional, el segundo escalón del fútbol argentino, los precios pasarán de $18.500 a $24.000 para la general, de $9.000 a $12.000 para jubilados y pensionados, y de $5.000 a $6.000 para menores.

En el caso de la Primera B Metropolitana, las entradas costaban $15.000, $7.500 y $4.000, y pasaron a $20.000, $10.000 y $5.000, respectivamente.

Para la Primera C y el Fútbol Femenino, la AFA fijó valores idénticos: de $13.500 a $18.000 para la general, de $7.000 a $9.000 para jubilados y pensionados y de $4.000 a $4.500 para menores.

En cuanto al Futsal, los valores pasan de $9.000 a $11.000 para el público general, de $4.500 a $5.500 para jubilados y pensionados y de $4.000 a $4.500 para menores.

