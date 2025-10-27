El dólar blue sufrió su mayor caída diaria en dos semanas y perforó los $1.470







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cayó $60. Depositphotos

El dólar blue bajó $60 (-3,9%) y cerró a $1.425 para la compra y a $1.465 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en 0,7%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 27 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.435, $57 por debajo del cierre del viernes.

Valor del MEP hoy, lunes 27 de octubre El dólar MEP baja a $1.455,46 y la brecha con el dólar oficial se ubica en 1,4%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 27 de octubre El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.464,27 y la brecha con el dólar oficial es del 2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 27 de octubre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 27 de octubre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.472,30, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, lunes 27 de octubre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.506, según Binance.