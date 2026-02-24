El dólar blue repuntó y se consolida como el tipo de cambio que menos bajó en febrero + Seguir en









El tipo de cambio paralelo avanzó $5 este martes y se sostiene sobre la franja de los $1.400, a la par de los dólares financieros.

El dólar blue continúa con altibajos. Depositphotos

El dólar blue subió $5 y cerró a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el tipo de cambio paralelo se sostiene sobre la franja de los $1.400, a la par de los dólares financieros.

En este contexto, se trata del tipo de cambio que menos cayó en lo que va del mes de febrero (-2,7%), pero que más lo hizo en lo que va del año (-6,5%), al ceder $100 desde el cierre de 2025.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 24 de febrero En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.380,5 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 24 de febrero El dólar CCL opera a $1.437,60 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,1%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 24 de febrero El dólar MEP opera a $1.405,08 y la brecha con el dólar oficial es de 1,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 24 de febrero El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.820. Cotización del dólar cripto hoy, martes 24 de febrero El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.444,88, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 24 de febrero Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s64.432,57, según Binance.