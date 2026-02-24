El dólar blue repuntó y se consolida como el tipo de cambio que menos bajó en febrero

El dólar blue subió $5 y cerró a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el tipo de cambio paralelo se sostiene sobre la franja de los $1.400, a la par de los dólares financieros.
En este contexto, se trata del tipo de cambio que menos cayó en lo que va del mes de febrero (-2,7%), pero que más lo hizo en lo que va del año (-6,5%), al ceder $100 desde el cierre de 2025.
A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 24 de febrero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.380,5 para la venta.
Valor del CCL hoy, martes 24 de febrero
El dólar CCL opera a $1.437,60 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,1%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 24 de febrero
El dólar MEP opera a $1.405,08 y la brecha con el dólar oficial es de 1,8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 24 de febrero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.820.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 24 de febrero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.444,88, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 24 de febrero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s64.432,57, según Binance.
