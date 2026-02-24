Cedears: cuáles son las 34 empresas que pagan dividendos en marzo + Seguir en









Estos Cedears de empresas que pagan dividendos sirven para cobrar una renta periódica y armar una cartera más estable.

Los Cedears, instrumentos espejo que replican la cotización de las acciones de grandes empresas y ETFs, que cotizan en el exterior, se adquieren en pesos y se encuentran atadas al dólar contado con liquidación (CCL).

Algunas de las principales empresas cotizantes del mundo vuelven a repartir dividendos en marzo, correspondientes al primer trimestre del 2026, y traen novedades para los inversores locales, que apuestan a la estabilidad que ofrecen los Cedears (Certificados de Depósito Argentinos).

No obstante, solo algunos Cedears equivalen exactamente a una acción, siendo la mayoría fracciones, ya que estos están pensados para que su cotización pueda ser accesible a todo tipo de inversores en la Argentina y así universalizar el acceso a activos extranjeros. Asimismo, este ratio no es un valor fijo y puede cambiar según la evolución del activo original, en un proceso conocido como "split".

Los dividendos son la parte de los beneficios corporativos que se asigna a los accionistas, siempre y cuando las empresas opten por mantener el equilibrio, reinvirtiendo un porcentaje y pagar el resto del incentivo, ya sea en efectivo o en forma de acciones. Los inversores recibirán estos dividendos si compraron sus Cedears dentro del plazo (ex-dividendo).

mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas Estos Cedears de empresas que pagan dividendos sirven para cobrar una renta periódica y armar una cartera más estable. Depositphotos Cedears que pagan dividendos en el mes Estos son los Cedears que pagan dividendos en dólares en marzo:

Domingo 1 de marzo Target (TGT): u$s1,14 por acción (4 Cedears).

u$s1,14 por acción (4 Cedears). Wells Fargo (WFC): u$s0,45 por acción (2 Cedears). Lunes 2 de marzo Visa (V): u$s0,67 por acción (18 Cedears).

u$s0,67 por acción (18 Cedears). Ford (F): u$s0,15 por acción (2 Cedears).

u$s0,15 por acción (2 Cedears). ConocoPhillips (COP): u$s0,84 por acción (8 Cedears). Viernes 6 de marzo Pfizer (PFE): u$s0,43 por acción (2 Cedears). Martes 10 de marzo Johnson & Johnson (JNJ): u$s1,30 por acción (5 Cedears).

u$s1,30 por acción (5 Cedears). IBM (IBM): u$s1,68 por acción (2 Cedears).

u$s1,68 por acción (2 Cedears). Chevron (CVX): u$s1,78 por acción (8 Cedears).

u$s1,78 por acción (8 Cedears). ExxonMobil (XOM): u$s1,03 por acción (10 Cedears).

u$s1,03 por acción (10 Cedears). Eli Lilly (LLY): u$s1,73 por acción (10 Cedears). Miércoles 11 de marzo S&P Global (SPGI): u$s0,97 por acción (10 Cedears).

u$s0,97 por acción (10 Cedears). Vale (VALE): u$s0,44 por acción (1 Cedear). Jueves 12 de marzo Microsoft (MSFT): u$s0,91 por acción (30 Cedears).

u$s0,91 por acción (30 Cedears). 3M (MMM): u$s0,78 por acción (2 Cedears). Viernes 13 de marzo Dow (DOW): u$s0,35 por acción (2 Cedears). Lunes 16 de marzo Alphabet (GOOGL): u$s0,21 por acción (20 Cedears). Martes 17 de marzo McDonald’s (MCD): u$s1,86 por acción (5 Cedears). Miércoles 18 de marzo Electronic Arts (EA): u$s0,19 por acción (5 Cedears).

u$s0,19 por acción (5 Cedears). Western Digital (WDC): u$s0,13 por acción (2 Cedears). Jueves 19 de marzo General Motors (GM): u$s0,18 por acción (2 Cedears).

u$s0,18 por acción (2 Cedears). Delta Air Lines (DAL): u$s0,19 por acción (3 Cedears). Viernes 20 de marzo eBay (EBAY): u$s0,31 por acción (3 Cedears). Miércoles 25 de marzo PayPal (PYPL): u$s0,14 por acción (2 Cedears). Jueves 26 de marzo Meta (META): u$s0,53 por acción (20 Cedears).

u$s0,53 por acción (20 Cedears). Home Depot (HD): u$s2,33 por acción (5 Cedears).

u$s2,33 por acción (5 Cedears). Qualcomm (QCOM): u$s0,89 por acción (5 Cedears).

u$s0,89 por acción (5 Cedears). Newmont (NEM): u$s0,26 por acción (2 Cedears). Viernes 27 de marzo Kraft Heinz (KHC): u$s0,40 por acción (3 Cedears).

u$s0,40 por acción (3 Cedears). Lockheed Martin (LMT): u$s3,45 por acción (5 Cedears).

u$s3,45 por acción (5 Cedears). Bank of America (BAC): u$s0,28 por acción (2 Cedears). Lunes 30 de marzo Shell (SHEL): u$s0,37 por acción (2 Cedears).

u$s0,37 por acción (2 Cedears). Goldman Sachs (GS): u$s4,50 por acción (10 Cedears). Martes 31 de marzo PepsiCo (PEP): u$s1,42 por acción (3 Cedears).

