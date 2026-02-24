SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
24 de febrero 2026 - 16:01

Cedears: cuáles son las 34 empresas que pagan dividendos en marzo

Estos Cedears de empresas que pagan dividendos sirven para cobrar una renta periódica y armar una cartera más estable.

Los Cedears, instrumentos espejo que replican la cotización de las acciones de grandes empresas y ETFs, que cotizan en el exterior, se adquieren en pesos y se encuentran atadas al dólar contado con liquidación (CCL).

Los Cedears, instrumentos espejo que replican la cotización de las acciones de grandes empresas y ETFs, que cotizan en el exterior, se adquieren en pesos y se encuentran atadas al dólar contado con liquidación (CCL).

Los Cedears, instrumentos espejo que replican la cotización de las acciones de grandes empresas y ETFs, que cotizan en el exterior, se adquieren en pesos y se encuentran atadas al dólar contado con liquidación (CCL), permitiendo a los inversores cubrirse ante un eventual salto cambiario.

Informate más

No obstante, solo algunos Cedears equivalen exactamente a una acción, siendo la mayoría fracciones, ya que estos están pensados para que su cotización pueda ser accesible a todo tipo de inversores en la Argentina y así universalizar el acceso a activos extranjeros. Asimismo, este ratio no es un valor fijo y puede cambiar según la evolución del activo original, en un proceso conocido como "split".

Los dividendos son la parte de los beneficios corporativos que se asigna a los accionistas, siempre y cuando las empresas opten por mantener el equilibrio, reinvirtiendo un porcentaje y pagar el resto del incentivo, ya sea en efectivo o en forma de acciones. Los inversores recibirán estos dividendos si compraron sus Cedears dentro del plazo (ex-dividendo).

mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas
Estos Cedears de empresas que pagan dividendos sirven para cobrar una renta periódica y armar una cartera más estable.

Estos Cedears de empresas que pagan dividendos sirven para cobrar una renta periódica y armar una cartera más estable.

Cedears que pagan dividendos en el mes

Estos son los Cedears que pagan dividendos en dólares en marzo:

Domingo 1 de marzo

  • Target (TGT): u$s1,14 por acción (4 Cedears).
  • Wells Fargo (WFC): u$s0,45 por acción (2 Cedears).

Lunes 2 de marzo

  • Visa (V): u$s0,67 por acción (18 Cedears).
  • Ford (F): u$s0,15 por acción (2 Cedears).
  • ConocoPhillips (COP): u$s0,84 por acción (8 Cedears).

Viernes 6 de marzo

  • Pfizer (PFE): u$s0,43 por acción (2 Cedears).

Martes 10 de marzo

  • Johnson & Johnson (JNJ): u$s1,30 por acción (5 Cedears).
  • IBM (IBM): u$s1,68 por acción (2 Cedears).
  • Chevron (CVX): u$s1,78 por acción (8 Cedears).
  • ExxonMobil (XOM): u$s1,03 por acción (10 Cedears).
  • Eli Lilly (LLY): u$s1,73 por acción (10 Cedears).

Miércoles 11 de marzo

  • S&P Global (SPGI): u$s0,97 por acción (10 Cedears).
  • Vale (VALE): u$s0,44 por acción (1 Cedear).

Jueves 12 de marzo

  • Microsoft (MSFT): u$s0,91 por acción (30 Cedears).
  • 3M (MMM): u$s0,78 por acción (2 Cedears).

Viernes 13 de marzo

  • Dow (DOW): u$s0,35 por acción (2 Cedears).

Lunes 16 de marzo

  • Alphabet (GOOGL): u$s0,21 por acción (20 Cedears).

Martes 17 de marzo

  • McDonald’s (MCD): u$s1,86 por acción (5 Cedears).

Miércoles 18 de marzo

  • Electronic Arts (EA): u$s0,19 por acción (5 Cedears).
  • Western Digital (WDC): u$s0,13 por acción (2 Cedears).

Jueves 19 de marzo

  • General Motors (GM): u$s0,18 por acción (2 Cedears).
  • Delta Air Lines (DAL): u$s0,19 por acción (3 Cedears).

Viernes 20 de marzo

  • eBay (EBAY): u$s0,31 por acción (3 Cedears).

Miércoles 25 de marzo

  • PayPal (PYPL): u$s0,14 por acción (2 Cedears).

Jueves 26 de marzo

  • Meta (META): u$s0,53 por acción (20 Cedears).
  • Home Depot (HD): u$s2,33 por acción (5 Cedears).
  • Qualcomm (QCOM): u$s0,89 por acción (5 Cedears).
  • Newmont (NEM): u$s0,26 por acción (2 Cedears).

Viernes 27 de marzo

  • Kraft Heinz (KHC): u$s0,40 por acción (3 Cedears).
  • Lockheed Martin (LMT): u$s3,45 por acción (5 Cedears).
  • Bank of America (BAC): u$s0,28 por acción (2 Cedears).

Lunes 30 de marzo

  • Shell (SHEL): u$s0,37 por acción (2 Cedears).
  • Goldman Sachs (GS): u$s4,50 por acción (10 Cedears).

Martes 31 de marzo

  • PepsiCo (PEP): u$s1,42 por acción (3 Cedears).

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias